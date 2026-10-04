Eleições 2026 têm movimento tranquilo, mas filas são registradas pela manhã em Cachoeiro

O movimento nas escolas de Cachoeiro de Itapemirim está tranquilo na manhã deste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. Apesar do fluxo de eleitores, algumas unidades registraram filas, principalmente nas primeiras horas de votação.

Na EMEB São Francisco de Assis, no bairro São Francisco de Assis, a fila foi considerada normal. O movimento maior está relacionado à quantidade de candidatos e também ao perfil dos eleitores atendidos em algumas zonas e seções.

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Foto: Flávio Cirilo

Segundo informações no local, há seções que concentram um número maior de eleitores mais antigos e idosos, o que pode aumentar o tempo de atendimento e formar filas em determinados momentos.

Na EMEB Rotary, no bairro Otton Marins, o movimento também é tranquilo nesta manhã. Eleitores comparecem para votar de forma organizada, sem registro de ocorrências que comprometam o andamento da votação.

As filas podem variar ao longo do dia, de acordo com o horário de chegada dos eleitores. A votação segue até as 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.