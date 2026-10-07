Eleitores devem pagar multa caso não justifiquem ausência no 1º turno; saiba prazos
O TSE alerta ainda que, em casos de título eleitoral cancelado, apenas pagar a multa não regulariza a situação.
Os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições de 2026, realizado no domingo, 4 de outubro, têm até 3 de dezembro deste ano para justificarem a ausência. Caso contrário, devem pagar multa de R$ 3,51 por turno ausente para regularizar a situação eleitoral.
A justificativa vale para cada turno de forma independente, então quem se absteve de votar no primeiro e no segundo deve justificar duas vezes a ausência. Da mesma forma, quem não compareceu ao primeiro turno pode votar no segundo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O prazo dado pela Justiça Eleitoral para o segundo turno é até o dia 8 de janeiro de 2027.
Há duas opções para a realização da justificativa do voto. A primeira é por meio do aplicativo e-Título, disponível apenas para quem está com o título eleitoral regular ou suspenso.
A segunda é apresentar preenchido o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais. Depois do dia de votação, ele pode ser obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, nos portais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais.
Uma vez que o voto é obrigatório no Brasil, o não comparecimento à votação implica débitos com a Justiça Eleitoral, sanados mediante justificativa de ausência ou pagamento de multa.
Em casos em que um eleitor deixa de votar, justificar ausência e realizar o pagamento de multa em três eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, poderá ter a inscrição eleitoral cancelada e ficar sujeito a algumas restrições.
Entre as sanções estão restrições relacionadas à obtenção de passaporte ou carteira de identidade perante repartições diplomáticas, com exceção das hipóteses previstas em lei.
Também, o eleitor fica impossibilitado de obter certidão de quitação eleitoral e, enquanto não estiver quite, de inscrever-se em concurso público, tomar posse em cargo público, renovar matrícula em instituições de ensino oficiais ou fiscalizadas pelo governo e praticar atos que dependam da quitação eleitoral.
O valor da multa por cada turno da eleição é R$ 3,51 e pode ser quitada na aba de Autoatendimento Eleitoral do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Aplicativo e-Título ou em um cartório eleitoral. Boleto, PIX e cartão de crédito são aceitos como métodos de pagamento.
Caso opte por pagar no site, na aba de Autoatendimento Eleitoral, o eleitor deve seguir para a secção de “débitos eleitorais” e preencher as seguintes informações:
- Nome, número do CPF ou número do título de eleitor
- Data de nascimento
- Filiação
No caso de pagamento pelo e-Título, o eleitor deve ir a opção de Débitos Eleitorais, que aparece ao selecionar Mais opções no menu.
O TSE alerta ainda que, em casos de título eleitoral cancelado, apenas pagar a multa não regulariza a situação. É preciso solicitar a revisão ou transferência pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net ou no cartório eleitoral.
Leia também: Nunes Marques cogita libertar Jair Bolsonaro após segundo turno das eleições
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726