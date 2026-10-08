Emprego em Anchieta: sine divulga oportunidades nesta quinta-feira

Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho encontra 32 vagas disponíveis no Sine de Anchieta nesta quinta-feira (8). O painel reúne postos em oito funções, principalmente nas áreas de construção civil e estruturas metálicas.

A maior oferta é para ajudante de estruturas metálicas, com seis vagas. Os candidatos precisam ter experiência comprovada em carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade para dormir no local de trabalho.

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A construção civil concentra boa parte das oportunidades. Há cinco vagas para pedreiro, cinco para marteleteiro, cinco para carpinteiro e outras cinco para armador. Para todas essas funções, o painel exige experiência registrada em carteira e ensino médio completo.

Também estão disponíveis quatro vagas para montador de estruturas metálicas. Nesse caso, o trabalhador deve ter ensino médio completo, experiência em carteira e disponibilidade para dormir no local de trabalho.

Outra oportunidade é para operador de retroescavadeira, com uma vaga. A função exige experiência e habilitação categoria A, mas não estabelece escolaridade mínima.

O painel ainda oferece uma vaga para auxiliar de limpeza, destinada a candidatos com ensino fundamental completo e experiência na função.

Ao todo, o Sine de Anchieta soma 32 oportunidades de emprego nesta quinta-feira. O painel informa que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

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