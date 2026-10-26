Economia

Endividado? Cachoeiro terá evento para discutir dívidas e recuperação financeira

Encontro promovido pelo Procon e Ministério Público acontece nesta quarta-feira (28) e reúne especialistas para discutir prevenção e tratamento do superendividamento.

Foto: Divulgação

O aumento das dívidas e as dificuldades para manter as contas em dia estarão no centro de um debate em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Nesta quarta-feira (28), o Procon municipal promove um evento voltado ao combate ao superendividamento, com palestras e discussões sobre prevenção, orientação e recuperação da saúde financeira dos consumidores.

A programação será realizada das 13h30 às 16h30, no auditório da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Independência.

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A iniciativa acontece em parceria com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e o Núcleo de Atendimento ao Superendividado (NAS/MPES).

O objetivo é aproximar órgãos de defesa do consumidor, instituições financeiras e representantes do setor empresarial para fortalecer as estratégias de enfrentamento ao problema no município.

Superendividamento compromete o orçamento das famílias

O superendividamento ocorre quando uma pessoa não consegue pagar suas dívidas de consumo sem comprometer os recursos necessários para despesas básicas, como alimentação, moradia e saúde.

Para o coordenador executivo do Procon de Cachoeiro, Ricardo Fonseca, o problema exige atenção especializada e atuação conjunta de diferentes instituições.

“O superendividamento é uma doença social que precisa de tratamento especializado e multiprofissional, já que compromete o orçamento familiar, tirando aquele consumidor do mercado de consumo”, destaca.

Segundo o coordenador, a integração entre os órgãos é fundamental para ampliar o acesso à informação e ajudar tanto quem deseja evitar o endividamento excessivo quanto quem precisa reorganizar as finanças.

A proposta do encontro é discutir a estrutura de atendimento disponível no município e apresentar a atuação do Núcleo de Atendimento ao Superendividado do Ministério Público.

Confira a programação do evento

Quarta-feira (28 de outubro)

  • 13h30: Abertura e composição da mesa, com representantes da 2ª Promotoria de Justiça Cível, Procon/NAS e NAS/MPES.
  • 14h: Palestra “A Estrutura de Atendimento aos Casos de Superendividamento em Cachoeiro de Itapemirim”, com o Procon municipal.
  • 15h: Palestra “A Atuação do Núcleo de Atendimento ao Superendividado(a) do MPES”.
  • 16h: Debates.
  • 16h30: Encerramento.

Onde será realizado o encontro?

O evento acontece no auditório da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na Rua Araraquara, nº 560, no bairro Independência.

A programação reúne instituições envolvidas na proteção e orientação dos consumidores, com foco no aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento.

Serviço

Evento: Combate ao Superendividamento

  • Data: 28 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 13h30 às 16h30
  • Local: Auditório da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim
  • Endereço: Rua Araraquara, nº 560, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim (ES).

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de Itapemirim

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