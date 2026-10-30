Enfermeira de Iúna enfrenta câncer e cria vaquinha para arrecadar R$ 80 mil para cirurgia

A enfermeira Elizangela Amurim Viana, moradora de Iúna, enfrenta um câncer no reto e busca arrecadar R$ 80 mil para realizar uma cirurgia robótica.

Diagnosticada em agosto de 2025, ela já passou por 16 sessões de quimioterapia e 25 de radioterapia. Agora, familiares e amigos se mobilizam para ajudar a custear a próxima etapa do tratamento.

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A doença foi descoberta após Elizangela apresentar prisão de ventre e dores na região do cóccix. Uma colonoscopia identificou uma lesão, e a biópsia confirmou o diagnóstico sete dias depois.

A enfermeira iniciou o tratamento no Hospital Santa Rita, em Vitória. Mesmo durante as sessões de quimioterapia, conseguiu manter parte de sua rotina de trabalho. Segundo ela, a principal complicação foi um quadro de anemia, que exigiu a transfusão de duas bolsas de sangue.

Após concluir a quimioterapia e a radioterapia, Elizangela recebeu a indicação de uma cirurgia para retirada do câncer.

Segundo a enfermeira, o procedimento inicialmente apresentado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) envolveria a amputação do reto e o uso permanente de uma bolsa de colostomia.

Em busca de outra alternativa, ela procurou uma médica especialista, que apresentou a possibilidade de realizar uma cirurgia robótica, com chance de preservar o reto e evitar a colostomia definitiva, embora o resultado não seja garantido.

O procedimento particular, incluindo despesas hospitalares e honorários médicos, está orçado em R$ 80 mil. Sem plano de saúde, a enfermeira iniciou uma campanha solidária. Até o momento do relato, aproximadamente R$ 15 mil haviam sido arrecadados, restando R$ 65 mil.

Fé e esperança marcam luta contra o câncer

Apesar das dificuldades, Elizangela afirma que mantém a fé e a esperança de superar a doença e retornar plenamente às atividades profissionais.

“Eu sou forte e corajosa porque Deus me sustenta o tempo inteiro”, declarou.

A enfermeira também deseja transformar sua experiência em uma forma de ajudar outras pessoas que enfrentam o câncer.

“Eu vou ser curada porque, através do meu testemunho e da minha profissão, vou ajudar muitas pessoas. Meus pacientes precisam de mim”, afirmou.

Saiba como ajudar

Familiares e amigos organizaram uma vaquinha virtual e uma rifa solidária para arrecadar os recursos necessários à cirurgia.

Quem desejar contribuir pode acessar a campanha solidária na Vakinha.

Elizangela agradeceu o apoio recebido e reforçou que cada contribuição é importante para viabilizar o procedimento.

“Sou muito grata pelas pessoas que estão me ajudando. Peço a Deus que multiplique as bênçãos na vida de cada uma delas”, concluiu.