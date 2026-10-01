Entenda porque o STF negou a participação de Renan Santos em debate da Globo
A decisão saiu na quarta-feira (30) e publicada nesta quinta-feira (1º de outubro de 2026).
A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido apresentado pela defesa de Renan Santos (Missão) para garantir a participação do candidato à Presidência da República no debate da TV Globo, marcado para a noite desta quinta-feira (1º). A decisão saiu na quarta-feira (30) e publicada nesta quinta-feira (1º de outubro de 2026).
O candidato havia recorrido ao Supremo depois de ter o pedido negado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A intenção da campanha era conseguir uma decisão judicial que obrigasse a emissora a incluí-lo entre os participantes do último debate presidencial antes do primeiro turno.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Por que Renan Santos foi à Justiça
A disputa judicial começou após a definição dos candidatos que seriam chamados para o debate da Globo. A defesa de Renan Santos questionou os critérios utilizados para a composição do programa e levou a discussão inicialmente ao TSE.
Depois da negativa naquela Corte, a defesa apresentou uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ao STF. O objetivo era obter uma decisão urgente que permitisse a presença do candidato no debate.
A argumentação apresentada pela campanha envolvia o tratamento dado aos candidatos durante a cobertura eleitoral e a possibilidade de participação de Renan Santos no programa. Entretanto, a defesa sustentou que a exclusão deveria ser revista pela Justiça.
Cármen Lúcia aponta limite para atuação do STF
Ao analisar o pedido, Cármen Lúcia entendeu que a ação apresentada não poderia ser utilizada para resolver uma situação individual e específica envolvendo a participação de um candidato em um debate eleitoral.
Na avaliação apresentada na decisão, a ADPF não seria o instrumento adequado para esse tipo de discussão. A ministra também destacou a competência da Justiça Eleitoral para tratar das regras relacionadas aos debates durante o processo eleitoral.
Com isso, o pedido apresentado pela campanha de Renan Santos foi arquivado, sem alteração da decisão que havia sido tomada anteriormente pelo TSE.
Regra define participação obrigatória em debates
Entretanto, a discussão também envolve a legislação eleitoral e os critérios utilizados para determinar quais candidatos precisam ser convidados obrigatoriamente pelas emissoras.
Pelas regras eleitorais, as emissoras devem assegurar a participação de candidatos de partidos ou coligações que cumpram determinados requisitos de representação no Congresso Nacional. O partido Missão, ao qual Renan Santos está filiado, não alcança o número mínimo de parlamentares previsto na regra.
Isso significa que a emissora não teria, segundo o entendimento aplicado ao caso, a mesma obrigação legal de convidar Renan Santos que existe para candidaturas vinculadas a legendas que atendem ao requisito de representação.
Ainda assim, a legislação permite que as emissoras estabeleçam critérios próprios para ampliar o número de participantes, desde que esntejam de acordo comas normas eleitorais.
TSE já havia negado o pedido
Antes da análise do STF, o caso havia passado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, rejeitou o pedido para que Renan Santos fosse no debate.
A decisão do TSE serviu como base para a nova tentativa da campanha no Supremo. A defesa, entretanto, não conseguiu obter uma medida que modificasse a situação antes da realização do programa.
Com a decisão de Cármen Lúcia, permanece válida a definição estabelecida para o debate desta quinta-feira.
Campanha decide não recorrer novamente
Após a decisão do STF, a campanha de Renan Santos informou que não pretende apresentar um novo recurso ao plenário da Corte.
A equipe do candidato considerou o intervalo de tempo até o início do debate. Como o programa nesta para esta noite, uma nova tentativa judicial teria pouco tempo para análise antes da transmissão.
A campanha também informou que pretende realizar uma manifestação em frente à sede da TV Globo. O ato será para contestar a ausência do candidato no debate.
Debate acontece nesta quinta-feira
O debate presidencial da TV Globo está programado para ocorrer na noite desta quinta-feira, 1º de outubro. O encontro será poucos dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro.
Com a decisão do STF, Renan Santos não terá participação no programa por meio de uma determinação judicial.
A composição definitiva do debate segue, portanto, os critérios estabelecidos pela emissora dentro das regras eleitorais aplicáveis ao pleito de 2026.
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