"Eu gosto do Lula, mas a prorrogação concedida foi muito estranha", diz Trump
As ser perguntado por um repórter se deseja fazer algo sobre o Brasil, Trump respondeu: "Eu não estou concorrendo no Brasil. Eu estou concorrendo nos EUA".
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (26), que gosta do presidente reeleito brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva (PT) e que se dá “muito bem” com ele, mas que a prorrogação concedida durante as eleições de ontem foi “muito estranha”.
As ser perguntado por um repórter se deseja fazer algo sobre o Brasil, Trump respondeu: “Eu não estou concorrendo no Brasil. Eu estou concorrendo nos EUA”.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), estendeu o horário de votação até as 19h no domingo, em meio a controvérsias sobre as dificuldades de transporte público no segundo turno das eleições.
Leia também: Nikolas diz que chance de anular eleição é quase nula e pede a aliados evitarem manifestações
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726