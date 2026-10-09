EUA planejam transmitir ao vivo execução de ex-major que matou 13 pessoas

O Pentágono informou que pretende transmitir ao vivo a execução de Nidal Malik Hasan, ex-major do Exército dos Estados Unidos condenado à morte pelo ataque realizado em 2009 na base militar de Fort Hood, no Texas.

A execução está marcada para 3 de dezembro e deverá ocorrer por fuzilamento.

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Hasan, que atuava como psiquiatra do Exército, foi condenado por matar 13 pessoas e ferir outras 32 durante o ataque ocorrido em novembro de 2009.

A sentença de morte foi imposta por uma corte marcial em 2013.

A confirmação sobre a transmissão ocorreu depois de o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmar que a execução seria pública e que a população poderia acompanhar o procedimento.

“Vamos garantir que as pessoas possam assistir, que seja pública”, afirmou Hegseth.

Execução será realizada em Fort Hood

Segundo as informações divulgadas, a execução deverá ocorrer na própria base de Fort Hood, onde o ataque aconteceu.

O caso também chama atenção pelo caráter histórico, já que a execução ocorre dentro do sistema de Justiça militar dos Estados Unidos.

A medida envolve um condenado por um dos ataques mais graves já registrados em uma instalação militar norte-americana.

Até o momento, o Pentágono confirmou a intenção de permitir que o público acompanhe o procedimento, mas ainda não detalhou como será feita a transmissão nem qual plataforma será utilizada.

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