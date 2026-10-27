Explosão de botija de gás deixa mulher gravemente ferida em Presidente Kennedy
Vítima de 32 anos sofreu queimaduras nas vias aéreas, no couro cabeludo e no braço esquerdo em Presidente Kennedy. Ela foi transferida de helicóptero para hospital na Serra.
Uma mulher de 32 anos precisou ser intubada e transferida de helicóptero após sofrer queimaduras provocadas pela explosão de uma botija de gás em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O resgate aeromédico aconteceu nesta terça-feira (27) e mobilizou uma equipe especializada do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER).
A vítima apresentou queimaduras que atingiram as vias aéreas, o couro cabeludo e o braço esquerdo. Devido ao comprometimento das vias respiratórias, foi necessária a intubação para proteger a respiração da paciente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Antes da transferência, a mulher recebeu atendimento no Pronto Atendimento (PA) de Presidente Kennedy, onde foi estabilizada para o transporte aéreo.
Após os procedimentos iniciais, a equipe do NOTAER realizou a remoção da paciente para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), localizado no município da Serra, na Grande Vitória.
Mulher é levada para centro especializado em queimaduras
A unidade hospitalar que recebeu a paciente conta com um Centro de Tratamento de Queimados, estrutura especializada no atendimento de pessoas que apresentam lesões provocadas por agentes térmicos, químicos e outras causas.
A transferência teve como objetivo garantir a continuidade da assistência médica em uma unidade preparada para o tratamento das queimaduras apresentadas pela vítima.
O transporte aeromédico é utilizado em situações que exigem deslocamento especializado, permitindo a transferência de pacientes entre unidades de saúde com o acompanhamento de profissionais capacitados.
Causas da explosão ainda não foram informadas
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da explosão da botija de gás em Presidente Kennedy.
Também não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher após a chegada ao hospital na Serra.
A paciente permanece sob cuidados médicos, mas não foram informados detalhes sobre a evolução do quadro clínico.
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