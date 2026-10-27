Explosão de botija de gás deixa mulher gravemente ferida em Presidente Kennedy

Uma mulher de 32 anos precisou ser intubada e transferida de helicóptero após sofrer queimaduras provocadas pela explosão de uma botija de gás em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O resgate aeromédico aconteceu nesta terça-feira (27) e mobilizou uma equipe especializada do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER).

A vítima apresentou queimaduras que atingiram as vias aéreas, o couro cabeludo e o braço esquerdo. Devido ao comprometimento das vias respiratórias, foi necessária a intubação para proteger a respiração da paciente.

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Antes da transferência, a mulher recebeu atendimento no Pronto Atendimento (PA) de Presidente Kennedy, onde foi estabilizada para o transporte aéreo.

Após os procedimentos iniciais, a equipe do NOTAER realizou a remoção da paciente para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), localizado no município da Serra, na Grande Vitória.

Mulher é levada para centro especializado em queimaduras

A unidade hospitalar que recebeu a paciente conta com um Centro de Tratamento de Queimados, estrutura especializada no atendimento de pessoas que apresentam lesões provocadas por agentes térmicos, químicos e outras causas.

A transferência teve como objetivo garantir a continuidade da assistência médica em uma unidade preparada para o tratamento das queimaduras apresentadas pela vítima.

O transporte aeromédico é utilizado em situações que exigem deslocamento especializado, permitindo a transferência de pacientes entre unidades de saúde com o acompanhamento de profissionais capacitados.

Causas da explosão ainda não foram informadas

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da explosão da botija de gás em Presidente Kennedy.

Também não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher após a chegada ao hospital na Serra.

A paciente permanece sob cuidados médicos, mas não foram informados detalhes sobre a evolução do quadro clínico.