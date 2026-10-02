Fabrício Aidar Brito analisa estratégias de go-to-market e eficácia comercial para acelerar o crescimento no setor de Life Sciences

O mercado global de Healthcare e Life Sciences enfrenta um cenário de rápida transformação, marcado pela necessidade de acelerar a adoção de novas terapias enquanto se busca maior eficiência operacional e controle de custos comerciais. Estudos do setor apontam que a falha em atingir as metas de faturamento nos meses iniciais do lançamento comercial de um medicamento ou tecnologia pode comprometer a rentabilidade de todo o ciclo de investimentos em pesquisa. Nesse ambiente de alta complexidade regulatória e competitiva, a estruturação de modelos avançados de go-to-market e a transformação digital das forças de vendas tornaram-se prioridades estratégicas para executivos e investidores do segmento.

Para analisar como o alinhamento entre inteligência de mercado, precificação estratégica, engajamento multicanal e governança financeira pode maximizar o retorno sobre o investimento e garantir a expansão sustentável de corporações de saúde, o engenheiro e executivo Fabrício Aidar Brito apresenta as principais diretrizes para a alta liderança do setor.

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“A lacuna entre o desenvolvimento de uma tecnologia médica inovadora e a sua adoção comercial efetiva no mercado ainda é muito grande. Na maioria das vezes, os desafios de crescimento de uma Unidade de Negócios não decorrem da qualidade do produto em si, mas da falta de alinhamento estratégico nas fases de colocação no mercado e da baixa efetividade das estruturas comerciais. Redesenhar modelos de go-to-market, otimizar o engajamento multicanal com médicos e fontes pagadoras e aplicar uma rigorosa governança sobre o P&L são os pilares que garantem a aceleração de receita e a rentabilidade contínua das operações”, afirma Fabrício Brito.

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com MBA pela Kenan-Flagler Business School da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill (EUA), Fabrício reúne uma trajetória de mais de uma década na alta liderança de multinacionais farmacêuticas, empresas de educação médica e consultorias estratégicas em saúde. Atuando como Vice-Presidente de Unidade de Negócios e Diretor Sênior, ele tem passagens em companhias como Novo Nordisk, Sanofi Medley e Eli Lilly, liderando operações com faturamentos na ordem de bilhões de reais e portfólios estratégicos que incluem marcas como Ozempic®️, Rybelsus®️, Tresiba®️, Cyramza®️, Trulicity®️ e Taltz®️.

Entre os principais vetores técnicos destacados pelo especialista para a modernização comercial das empresas de saúde, ressalta-se a necessidade do mapeamento analítico de stakeholders e do acesso ao mercado para superar barreiras de entrada e definir modelos de precificação baseados em valor. A excelência em lançamentos de produtos consolida-se através da integração transversal entre as áreas médica, regulatória e comercial, enquanto a transformação digital do modelo de vendas apoia-se no engajamento multicanal (Omnichannel) para elevar a produtividade das equipes de campo. Além disso, a governança do P&L exige o controle rígido de despesas operacionais e a avaliação estratégica de operações de Fusões e Aquisições (M&A) e parcerias para acelerar a entrada em novas áreas terapêuticas.

Atento a toda movimentação do go-to-market, Fabricio irá apostar em uma nova frente. O projeto prevê a fundação de uma empresa especializada em estratégia de crescimento, comercialização e transformação organizacional para o setor de Healthcare & Life Sciences, sediada estrategicamente na região do Research Triangle, na Carolina do Norte (eixo Raleigh, Durham e Chapel Hill).

A iniciativa atuará no modelo B2B, oferecendo serviços de consultoria em go-to-market, planejamento de excelência em lançamentos comerciais, reestruturação multicanal e otimização da efetividade de forças de vendas para empresas farmacêuticas, startups de biotecnologia e organizações de saúde nos Estados Unidos. O projeto contempla também ações de transferência de tecnologia comercial e treinamento de lideranças executivas, apoiando corporações locais a reduzirem ineficiências operacionais, aumentarem o retorno sobre os investimentos em vendas e escalarem inovações médicas no mercado norte-americano.