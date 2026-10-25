Farmácias de plantão em Cachoeiro: saiba onde comprar medicamentos neste domingo
Seis estabelecimentos integram a escala divulgada pela Vigilância Sanitária para este domingo (25). Confira os endereços, telefones e horários de funcionamento.
Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim que precisarem comprar medicamentos neste domingo (25) poderão contar com seis farmácias de plantão em diferentes bairros do município.
As drogarias localizadas no Centro e no Guandu devem funcionar obrigatoriamente das 7h às 22h. Já os estabelecimentos dos demais bairros têm horário previsto das 7h às 19h, com possibilidade de extensão do atendimento até as 22h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro neste domingo (25)
Santa Lúcia Drogarias — Guandu
- Rua Bernardo Horta, 270, em frente ao Supermercado Casagrande.
- Telefone: (28) 3511-6464
Drogarias Pacheco — Centro
- Rua Capitão Deslandes, 82, em frente ao ponto de táxi da Praça Jerônimo Monteiro.
- Telefones: (28) 3518-8216 / (28) 99956-8093
Farmácia Trevo — Gilberto Machado
- Avenida Antônio Penedo, 70, na rotatória da Unimed.
- Telefones: (28) 3522-4482 / (28) 99999-7417
Drogaria Real — Santo Antônio
- Avenida Jones dos Santos Neves, 183, em frente ao Posto Universal.
- Telefone: (28) 3038-3383
Drogaria BNH — Luiz Tinoco da Fonseca
- Rua Pacífico Pezzodipane, 70, no BNH de cima, próximo ao ponto final do ônibus.
- Telefone: (28) 3026-2161
Viva Mais Drogaria — Aeroporto
- Rua João Batista Calegário, 207, próximo ao Ginásio do Aeroporto.
- Telefone: (28) 3015-0022
Segundo a escala divulgada pela Vigilância Sanitária, os horários de funcionamento variam conforme a localização dos estabelecimentos.
- Centro e Guandu: atendimento obrigatório das 7h às 22h.
- Demais bairros: atendimento das 7h às 19h, com funcionamento facultativo até as 22h.
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