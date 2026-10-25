Farmácias de plantão em Cachoeiro: saiba onde comprar medicamentos neste domingo

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim que precisarem comprar medicamentos neste domingo (25) poderão contar com seis farmácias de plantão em diferentes bairros do município.

As drogarias localizadas no Centro e no Guandu devem funcionar obrigatoriamente das 7h às 22h. Já os estabelecimentos dos demais bairros têm horário previsto das 7h às 19h, com possibilidade de extensão do atendimento até as 22h.

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Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro neste domingo (25)

Santa Lúcia Drogarias — Guandu

Rua Bernardo Horta, 270, em frente ao Supermercado Casagrande.

Telefone: (28) 3511-6464

Drogarias Pacheco — Centro

Rua Capitão Deslandes, 82, em frente ao ponto de táxi da Praça Jerônimo Monteiro.

Telefones: (28) 3518-8216 / (28) 99956-8093

Farmácia Trevo — Gilberto Machado

Avenida Antônio Penedo, 70, na rotatória da Unimed.

Telefones: (28) 3522-4482 / (28) 99999-7417

Drogaria Real — Santo Antônio

Avenida Jones dos Santos Neves, 183, em frente ao Posto Universal.

Telefone: (28) 3038-3383

Drogaria BNH — Luiz Tinoco da Fonseca

Rua Pacífico Pezzodipane, 70, no BNH de cima, próximo ao ponto final do ônibus.

Telefone: (28) 3026-2161

Viva Mais Drogaria — Aeroporto

Rua João Batista Calegário, 207, próximo ao Ginásio do Aeroporto.

Telefone: (28) 3015-0022

Segundo a escala divulgada pela Vigilância Sanitária, os horários de funcionamento variam conforme a localização dos estabelecimentos.