Farmácias de plantão em Cachoeiro: veja onde encontrar atendimento neste feriado de 12 de outubro

Quem precisa comprar medicamentos neste feriado de segunda-feira (12) pode procurar uma das cinco farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A lista foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, e informa os endereços e telefones dos estabelecimentos que atendem nesta data.

As farmácias estão distribuídas entre o Centro e outros bairros do município. O horário de funcionamento varia conforme a localização, por isso é importante conferir as informações antes de sair de casa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro nesta segunda-feira (12)

1. Rede Farmes Beira Rio

Endereço: Avenida Beira Rio, 195, bairro Guandu, antes da Igreja Batista.

Avenida Beira Rio, 195, bairro Guandu, antes da Igreja Batista. Telefone: (28) 3522-0022.

2. Drogmed

Endereço: Praça Jerônimo Monteiro, 5, Centro, em frente aos Correios.

Praça Jerônimo Monteiro, 5, Centro, em frente aos Correios. Telefone: (28) 3518-5448.

3. Drogalima

Endereço: Rua Dr. Raulino de Oliveira, 71, Centro, em frente à Santa Casa.

Rua Dr. Raulino de Oliveira, 71, Centro, em frente à Santa Casa. Telefone: (28) 3028-2668.

4. Drogaria Consolação

Endereço: Rodovia Mauro Miranda Madureira, 153, bairro Valão, em frente ao Posto Valão.

Rodovia Mauro Miranda Madureira, 153, bairro Valão, em frente ao Posto Valão. Telefone: (28) 3522-9797.

5. Rede Farmes Aeroporto

Endereço: Avenida Ruy Pinto Bandeira, 52, bairro Rui Pinto Bandeira, próximo ao supermercado Raquel.

Avenida Ruy Pinto Bandeira, 52, bairro Rui Pinto Bandeira, próximo ao supermercado Raquel. Telefones: (28) 3521-8831, (28) 99999-5030 e (28) 99984-1879.

Qual é o horário de funcionamento das farmácias?

De acordo com a Vigilância Sanitária, as drogarias localizadas no Centro e no bairro Guandu devem funcionar das 7h às 22h. Já os estabelecimentos situados nos demais bairros têm funcionamento facultativo até as 22h, com horário previsto das 7h às 19h.

Antes de se deslocar, a recomendação é entrar em contato com a farmácia para confirmar o atendimento e verificar a disponibilidade do medicamento desejado.

A relação é válida para esta segunda-feira, 12 de outubro de 2026, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.