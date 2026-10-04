Farmácias de plantão neste domingo (4) em Cachoeiro: confira endereços

Quem precisar comprar medicamentos neste domingo (4) terá cinco farmácias de plantão em diferentes pontos de Cachoeiro de Itapemirim. A relação contempla estabelecimentos no Centro e nos bairros Guandu, Amarelo, Vila Rica e IBC.

No Guandu, a Farmácia Trevo fica na Rua Bernardo Horta, 242, em frente ao Supermercado Casagrande. Os telefones para contato são (28) 3521-0816 e (28) 99252-9160.

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No Centro, a Drogasil está localizada na Praça Pedro Cuevas Junior, 27, ao lado do Hotel Cachoeiro Plaza. Os contatos são (28) 3518-7401 e (27) 99654-3205.

No bairro Amarelo, a Drogaria Amarelo atende na Rua Dr. Jerônimo Ribeiro, 26, em frente à Padaria Salpic. O telefone informado é (28) 99927-1412.

Já na Vila Rica, a Drogaria Rodrigo fica na Rua Dr. Osires de Almeida Freitas, 74, próximo ao Supermercado Para Todos. O contato é (28) 99917-2132.

No IBC, a Drogaria Monte Cristo está localizada na Rua Domingos Alcino Dadalto, 113, próximo à Escola Reverendo Jader Gomes Coelho. Os telefones são (28) 99920-8722 e (28) 99972-6619.

As drogarias de plantão localizadas no Centro e no Guandu têm funcionamento obrigatório das 7h às 22h. Nos demais bairros, o funcionamento é das 7h às 19h, com atendimento facultativo até as 22h.

Sugestões e reclamações podem ser encaminhadas à Vigilância Sanitária pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (28) 3199-1631.