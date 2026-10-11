Festa do Atum & Dourado termina neste domingo com shows; veja atrações
A organização prevê o encerramento da Festa do Atum & Dourado às 22h, após três dias de atividades no Terminal Pesqueiro de Itaipava.
A Festa do Atum & Dourado chega ao último dia neste domingo (11), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O evento acontece no Terminal Pesqueiro de Itaipava e reúne gastronomia e música. Entre os destaques da programação estão a degustação de atum na brasa e os shows de Pele Morena e Hudson Xavier.
Os estandes abrem às 11h e recebem o público para mais um dia de atividades. Ao longo da festa, os visitantes encontram pratos que valorizam o atum e o dourado, pescados que dão nome ao evento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ao meio-dia, a programação gastronômica oferece uma degustação de atum na brasa. A atividade integra as atrações do encerramento e destaca um dos principais ingredientes da culinária local.
A partir das 18h, a música assume o destaque da programação. O grupo Pele Morena e o cantor Hudson Xavier comandam as apresentações previstas para este domingo.
A organização prevê o encerramento da Festa do Atum & Dourado às 22h, após três dias de atividades no Terminal Pesqueiro de Itaipava.
Festa do Atum & Dourado: programação deste domingo (11)
- 11h: Abertura dos estandes
- 12h: Degustação de atum na brasa
- 18h: Shows com Pele Morena e Hudson Xavier
- 22h: Encerramento da festa
Local: Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
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