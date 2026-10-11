Festa do Atum & Dourado termina neste domingo com shows; veja atrações

A Festa do Atum & Dourado chega ao último dia neste domingo (11), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O evento acontece no Terminal Pesqueiro de Itaipava e reúne gastronomia e música. Entre os destaques da programação estão a degustação de atum na brasa e os shows de Pele Morena e Hudson Xavier.

Os estandes abrem às 11h e recebem o público para mais um dia de atividades. Ao longo da festa, os visitantes encontram pratos que valorizam o atum e o dourado, pescados que dão nome ao evento.

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Ao meio-dia, a programação gastronômica oferece uma degustação de atum na brasa. A atividade integra as atrações do encerramento e destaca um dos principais ingredientes da culinária local.

A partir das 18h, a música assume o destaque da programação. O grupo Pele Morena e o cantor Hudson Xavier comandam as apresentações previstas para este domingo.

A organização prevê o encerramento da Festa do Atum & Dourado às 22h, após três dias de atividades no Terminal Pesqueiro de Itaipava.

Festa do Atum & Dourado: programação deste domingo (11)

11h: Abertura dos estandes

12h: Degustação de atum na brasa

18h: Shows com Pele Morena e Hudson Xavier

22h: Encerramento da festa

Local: Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.