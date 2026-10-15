Cidades

Festival de motos promete movimentar Itaipava; confira a programação

O evento reúne apaixonados por motocicletas em três dias de programação.

Festival de motos
Foto: Freepik

O Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim, recebe entre sexta-feira (16) e domingo (18) o 7º Itapemirim Praia Motofest 2026. O evento reúne apaixonados por motocicletas em três dias de programação, com apresentações musicais, confraternização e atividades voltadas aos motociclistas.

A programação começa na sexta-feira (16), às 18h, com a abertura do camping na Escola Municipal Waldeia Ferreira Peçanha. Às 19h, o evento realiza a abertura oficial do 7º Itapemirim Praia Motofest, seguida pelos shows da Banda Odyssey, às 20h, e da Banda Anacrônico, às 22h.

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No sábado (17), as atividades começam às 7h, com café da manhã no camping. Às 13h, o evento promove um churrasco para os motociclistas. A programação musical começa às 14h, com entrega dos troféus prevista para o mesmo horário.

Ainda no sábado, o público poderá acompanhar o coleteamento do Moto Clube Mutáveis, às 16h. A sequência de apresentações inclui Banda Rock in Beer, às 17h, LSD, às 19h, Banda Ligação Direta, às 21h, e Banda Mig-3 Project, às 23h.

No domingo (18), a programação começa às 6h, com café da manhã no camping da Escola Municipal Waldeia Ferreira Peçanha. Em seguida, o evento encerra as atividades com a despedida dos motociclistas.

Confira a programação completa

Sexta-feira (16)

– 18h – Abertura do camping

– 19h – Abertura do 7º Itapemirim Praia Motofest

– 20h – Banda Odyssey

– 22h – Banda Anacrônico

Sábado (17)

– 7h – Café da manhã no camping

– 13h – Churrasco para motociclistas

– 14h – Entrega dos troféus

– 16h – Coleteamento do Moto Clube Mutáveis

– 17h – Banda Rock in Beer

– 19h – LSD

– 21h – Banda Ligação Direta

– 23h – Banda Mig-3 Project

Domingo (18)

– 6h – Café da manhã no camping e despedida dos motociclistas

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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