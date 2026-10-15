Festival de motos promete movimentar Itaipava; confira a programação
O evento reúne apaixonados por motocicletas em três dias de programação.
O Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim, recebe entre sexta-feira (16) e domingo (18) o 7º Itapemirim Praia Motofest 2026. O evento reúne apaixonados por motocicletas em três dias de programação, com apresentações musicais, confraternização e atividades voltadas aos motociclistas.
A programação começa na sexta-feira (16), às 18h, com a abertura do camping na Escola Municipal Waldeia Ferreira Peçanha. Às 19h, o evento realiza a abertura oficial do 7º Itapemirim Praia Motofest, seguida pelos shows da Banda Odyssey, às 20h, e da Banda Anacrônico, às 22h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No sábado (17), as atividades começam às 7h, com café da manhã no camping. Às 13h, o evento promove um churrasco para os motociclistas. A programação musical começa às 14h, com entrega dos troféus prevista para o mesmo horário.
Ainda no sábado, o público poderá acompanhar o coleteamento do Moto Clube Mutáveis, às 16h. A sequência de apresentações inclui Banda Rock in Beer, às 17h, LSD, às 19h, Banda Ligação Direta, às 21h, e Banda Mig-3 Project, às 23h.
No domingo (18), a programação começa às 6h, com café da manhã no camping da Escola Municipal Waldeia Ferreira Peçanha. Em seguida, o evento encerra as atividades com a despedida dos motociclistas.
Confira a programação completa
Sexta-feira (16)
– 18h – Abertura do camping
– 19h – Abertura do 7º Itapemirim Praia Motofest
– 20h – Banda Odyssey
– 22h – Banda Anacrônico
Sábado (17)
– 7h – Café da manhã no camping
– 13h – Churrasco para motociclistas
– 14h – Entrega dos troféus
– 16h – Coleteamento do Moto Clube Mutáveis
– 17h – Banda Rock in Beer
– 19h – LSD
– 21h – Banda Ligação Direta
– 23h – Banda Mig-3 Project
Domingo (18)
– 6h – Café da manhã no camping e despedida dos motociclistas
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