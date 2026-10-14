Política Nacional

Fim da escala 6x1: confira a decisão final AO VIVO

Segundo a líder do governo, senadora Teresa Leitão (PT-PE), o pedido de calendário especial reuniu 56 assinaturas, e a expectativa é votar o primeiro e o segundo turnos ainda hoje

Senado Federal
Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Votação do fim da escala 6×1: acompanhe ao vivo a sessão do Plenário do Senado em que os senadores analisam a PEC 221/2019, que propõe mudanças na jornada de trabalho.

De acordo com a Agência Senado, esta é a quinta sessão de discussão antes da votação em primeiro turno. Segundo a líder do governo, senadora Teresa Leitão (PT-PE), o pedido de calendário especial reuniu 56 assinaturas, e a expectativa é votar o primeiro e o segundo turnos ainda hoje.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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