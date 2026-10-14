Fim da escala 6x1: confira a decisão final AO VIVO

Votação do fim da escala 6×1: acompanhe ao vivo a sessão do Plenário do Senado em que os senadores analisam a PEC 221/2019, que propõe mudanças na jornada de trabalho.

De acordo com a Agência Senado, esta é a quinta sessão de discussão antes da votação em primeiro turno. Segundo a líder do governo, senadora Teresa Leitão (PT-PE), o pedido de calendário especial reuniu 56 assinaturas, e a expectativa é votar o primeiro e o segundo turnos ainda hoje.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!