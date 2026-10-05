Flávio Bolsonaro e Lula vão ao segundo turno para presidente

O Brasil terá segundo turno na eleição para presidente da República. Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avançaram para a segunda etapa da disputa neste domingo (4).

Na atualização mais recente da apuração nacional, Flávio Bolsonaro aparece com 47,24% dos votos válidos, enquanto Lula soma 44,91%. Augusto Cury (Avante) aparece na terceira colocação, com cerca de 2,90%.

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Os números seguem em processo de totalização e podem sofrer pequenas alterações até a conclusão oficial da apuração.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, os dois mais votados disputarão uma nova eleição. Pela regra eleitoral, votos brancos e nulos não entram no cálculo dos votos válidos.

O segundo turno das Eleições 2026 está marcado para 25 de outubro. Nesta data, os brasileiros voltarão às urnas para escolher entre Flávio Bolsonaro e Lula quem assumirá a Presidência da República.