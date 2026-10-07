Foragido há 24 anos por latrocínio é preso no Caparaó

Um homem que estava foragido da Justiça havia mais de 24 anos foi preso nesta quarta-feira (7), em Ibatiba, na Região do Caparaó. Ele é réu em um processo por latrocínio ocorrido em 2002, em Ibitirama.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Ibitirama. Segundo a corporação, a investigação conseguiu localizar o suspeito após esclarecer divergências relacionadas à identificação dele.

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De acordo com o delegado Jorge Willian Cabral, titular da DP de Ibitirama, o processo criminal está relacionado a um crime ocorrido em 13 de abril de 2002, no Trevo de São Lourenço, na zona rural do município.

Conforme os autos, a vítima foi abordada durante uma ação para roubar uma quantia equivalente a aproximadamente um salário mínimo da época.

Ainda segundo o processo, a vítima sofreu diversos golpes de faca. Os ferimentos atingiram o pulmão e o coração, exigindo cirurgia e internação hospitalar.

Após o crime, o investigado deixou a região e não foi localizado pelas autoridades.

“Após o crime, o então investigado deixou a região e permaneceu foragido, sem que fosse possível localizá-lo durante todos esses anos”, afirmou o delegado.

Com o avanço das diligências, os policiais conseguiram confirmar a identidade do réu e descobrir onde ele estava.

Na manhã desta quarta-feira, a equipe cumpriu o mandado de prisão no Córrego do Cambraia, em Ibatiba.

O homem foi encaminhado à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para os procedimentos cabíveis. Depois, deverá seguir para o Centro de Detenção Provisória (CDP), onde ficará à disposição da Justiça.