Foragido há 24 anos por latrocínio é preso no Caparaó
Réu por crime ocorrido em 2002, em Ibitirama, foi localizado pela Polícia Civil em Ibatiba após investigação confirmar sua identidade.
Um homem que estava foragido da Justiça havia mais de 24 anos foi preso nesta quarta-feira (7), em Ibatiba, na Região do Caparaó. Ele é réu em um processo por latrocínio ocorrido em 2002, em Ibitirama.
A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Ibitirama. Segundo a corporação, a investigação conseguiu localizar o suspeito após esclarecer divergências relacionadas à identificação dele.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com o delegado Jorge Willian Cabral, titular da DP de Ibitirama, o processo criminal está relacionado a um crime ocorrido em 13 de abril de 2002, no Trevo de São Lourenço, na zona rural do município.
Conforme os autos, a vítima foi abordada durante uma ação para roubar uma quantia equivalente a aproximadamente um salário mínimo da época.
Ainda segundo o processo, a vítima sofreu diversos golpes de faca. Os ferimentos atingiram o pulmão e o coração, exigindo cirurgia e internação hospitalar.
Após o crime, o investigado deixou a região e não foi localizado pelas autoridades.
“Após o crime, o então investigado deixou a região e permaneceu foragido, sem que fosse possível localizá-lo durante todos esses anos”, afirmou o delegado.
Com o avanço das diligências, os policiais conseguiram confirmar a identidade do réu e descobrir onde ele estava.
Na manhã desta quarta-feira, a equipe cumpriu o mandado de prisão no Córrego do Cambraia, em Ibatiba.
O homem foi encaminhado à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para os procedimentos cabíveis. Depois, deverá seguir para o Centro de Detenção Provisória (CDP), onde ficará à disposição da Justiça.
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