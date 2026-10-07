Garoto de 15 anos é apreendido com drogas durante patrulhamento no ES
Em outra ocorrência, no bairro Inhaguetá, policiais encontraram uma bolsa com drogas e dinheiro em um local abandonado.
Um adolescente de 15 anos foi apreendido com drogas e dinheiro na tarde de terça-feira (6), no bairro Bela Vista, em Vitória. Horas depois, a Polícia Militar também encontrou uma bolsa com entorpecentes em Inhaguetá. Neste segundo caso, ninguém foi detido.
Segundo a Polícia Militar, por volta das 17h, equipes faziam patrulhamento a pé na parte alta do Bela Vista quando viram o adolescente em um beco de acesso à Rua Mário Rosendo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir carregando uma pochete camuflada e, durante a fuga, arremessou o objeto em direção a uma casa com sinais de abandono.
Os militares conseguiram alcançá-lo. Com o adolescente, foram encontrados um aparelho celular e R$ 354,40 em espécie.
Durante as buscas no imóvel abandonado, os policiais localizaram a pochete. Dentro dela estavam 143 pedras de crack, 46 pinos de cocaína, 19 unidades de PAC, seis buchas de maconha e três tiras da mesma droga.
O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).
Drogas também são encontradas em Inhaguetá
Em outra ocorrência registrada à noite, equipes faziam patrulhamento motorizado em um local conhecido como “Aterro”, no bairro Inhaguetá.
Os policiais avistaram vários indivíduos reunidos em uma esquina. Com a aproximação da viatura, o grupo se dispersou.
Durante as buscas na região, os militares encontraram uma bolsa em um local abandonado. Dentro dela havia 91 buchas de maconha, 13 tiras da mesma droga, 65 pinos de cocaína, 65 pedras de crack, nove frascos de loló, seis papelotes de cocaína, 55 unidades de PAC e R$ 87,30.
Ninguém foi detido nessa ocorrência. Todo o material foi recolhido e encaminhado à 1ª Delegacia Regional.
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