Globo cancela debate presidencial

A TV Globo cancelou o debate entre os candidatos à Presidência da República que ocorreria na noite desta quinta-feira (1º de outubro de 2026). A emissora tomou a decisão depois de uma sequência de decisões judiciais e mudanças entre os participantes. O programa entraria no ar na reta final da campanha, apenas três dias antes do primeiro turno das eleições.

Inicialmente, a Globo planejava reunir os principais candidatos ao Palácio do Planalto em um confronto direto antes da votação de domingo (4). Entretanto, a programação mudou ao longo desta quinta-feira. Primeiro, Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que não participaria do encontro. Depois, Flávio Bolsonaro também anunciou sua desistência.

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Além disso, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) alterou a composição prevista para o programa. O ministro Gilmar Mendes determinou que Renan Santos, candidato do partido Missão, participasse do debate. Assim, a emissora precisou lidar com uma nova configuração poucas horas antes do horário marcado.

Decisões judiciais alteraram o planejamento da Globo

A situação ganhou novos contornos durante esta quinta-feira. Enquanto a emissora finalizava os preparativos para o programa, diferentes decisões judiciais modificaram pontos importantes da estrutura inicialmente planejada.

Lula já havia informado que não compareceria ao debate. O presidente decidiu participar de uma transmissão pelo Flow Podcast no mesmo período. Com isso, surgiu uma disputa sobre a forma como a Globo poderia apresentar a ausência do candidato durante o programa.

Nesse contexto, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu a emissora de colocar no estúdio um púlpito vazio com o nome de Lula. A determinação também estabeleceu restrições para perguntas direcionadas ao candidato ausente.

STF determina participação de Renan Santos

Ao mesmo tempo, Renan Santos buscava na Justiça o direito de participar do debate. O candidato do Missão contestava os critérios utilizados pela emissora para definir os participantes do programa.

Durante esta quinta-feira, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma decisão que determinou a inclusão de Renan Santos no debate.

Com isso, a Globo precisou alterar novamente a organização do confronto. A decisão ocorreu poucas horas antes do horário inicialmente previsto para a transmissão.

Flávio Bolsonaro desiste de participar do debate

Pouco depois das mudanças judiciais, Flávio Bolsonaro anunciou que não participaria do programa.

O candidato integrava a relação de participantes prevista inicialmente pela Globo. No entanto, após a confirmação da ausência de Lula e as alterações determinadas pela Justiça, Flávio decidiu retirar sua participação.

Consequentemente, a emissora passou a trabalhar com uma composição bastante diferente daquela planejada no início da organização do debate.