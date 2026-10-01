Granizo e ventos fortes surpreendem moradores durante temporal em Guaçuí
Temporal atingiu diferentes pontos do município na tarde desta quinta-feira (1º) e durou cerca de 20 minutos; até o momento, não há registro de ocorrências graves.
Pedras de granizo e fortes rajadas de vento marcaram a tarde desta quinta-feira (1º) em Guaçuí. O temporal atingiu diferentes pontos do município e chamou a atenção dos moradores.
A chuva intensa começou durante a tarde e veio acompanhada de granizo e ventos fortes. Segundo as informações divulgadas, o temporal durou aproximadamente 20 minutos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O fenômeno chamou a atenção principalmente pela intensidade e pela queda de granizo registrada em diferentes locais de Guaçuí.
Apesar da força do temporal, até o momento não há informações sobre ocorrências de maior gravidade provocadas pela chuva.
Imagem: Renan Sueth
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