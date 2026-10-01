Cidades

Granizo e ventos fortes surpreendem moradores durante temporal em Guaçuí

Temporal atingiu diferentes pontos do município na tarde desta quinta-feira (1º) e durou cerca de 20 minutos; até o momento, não há registro de ocorrências graves.

Imagem: Renan Sueth

Pedras de granizo e fortes rajadas de vento marcaram a tarde desta quinta-feira (1º) em Guaçuí. O temporal atingiu diferentes pontos do município e chamou a atenção dos moradores.

A chuva intensa começou durante a tarde e veio acompanhada de granizo e ventos fortes. Segundo as informações divulgadas, o temporal durou aproximadamente 20 minutos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O fenômeno chamou a atenção principalmente pela intensidade e pela queda de granizo registrada em diferentes locais de Guaçuí.

Apesar da força do temporal, até o momento não há informações sobre ocorrências de maior gravidade provocadas pela chuva.

Imagem: Renan Sueth

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

GuaçuíPrevisão do tempo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por