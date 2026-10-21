Grávida assassinada em Cachoeiro será velada nesta quarta (21), sete dias após corpo ser encontrado

O corpo de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, será velado nesta quarta-feira (21), em Cachoeiro de Itapemirim. A jovem estava grávida de quatro meses quando foi assassinada.

Juliana desapareceu no dia 12 de outubro, após um encontro com o ex-companheiro. Dois dias depois, a Polícia Civil encontrou o corpo carbonizado em uma área rural próxima ao bairro Monte Líbano.

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Durante as investigações, a polícia prendeu o ex-companheiro da vítima, Diego Marques Alves, de 31 anos, e a atual namorada dele, Geovana Maria Vieira, de 24 anos. Os dois são investigados por envolvimento no crime.

Juliana deixou um filho de 11 anos. A morte da jovem causou comoção entre familiares e amigos, que se despedem dela nesta quarta-feira.

Informações sobre o velório

Data: quarta-feira (21)

Horário: das 13h30 às 16h

Local: Capela do Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.