HECI abre oportunidades de emprego em nove áreas em Cachoeiro

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) está com oportunidades de emprego para profissionais que buscam uma nova oportunidade de atuar no mercado de trabalho.

Segundo a instituição, há oportunidades para nove funções:

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Auxiliar de Almoxarifado;

Auxiliar de Copa;

Auxiliar de Farmácia;

Auxiliar de Higienização;

Operador de Empilhadeira;

Recepcionista;

Técnico de Enfermagem;

Técnico de Laboratório;

Técnico de Radioterapia.

Os interessados devem realizar o cadastro pelo sistema de oportunidades do HECI. Na página oficial, é possível preencher os dados pessoais e profissionais, informar o cargo de interesse e anexar o currículo.

Como se candidatar

O candidato deve acessar a área “Trabalhe Conosco” do Hospital Evangélico de Cachoeiro e realizar o cadastro.

O HECI está localizado na Rua Manoel Braga Machado, nº 02, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim.