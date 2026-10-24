HECI abre oportunidades de emprego em nove áreas em Cachoeiro
Oportunidades incluem cargos como auxiliar de enfermagem, recepcionista, técnico de laboratório e operador de empilhadeira.
O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) está com oportunidades de emprego para profissionais que buscam uma nova oportunidade de atuar no mercado de trabalho.
Segundo a instituição, há oportunidades para nove funções:Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
- Auxiliar de Almoxarifado;
- Auxiliar de Copa;
- Auxiliar de Farmácia;
- Auxiliar de Higienização;
- Operador de Empilhadeira;
- Recepcionista;
- Técnico de Enfermagem;
- Técnico de Laboratório;
- Técnico de Radioterapia.
Os interessados devem realizar o cadastro pelo sistema de oportunidades do HECI. Na página oficial, é possível preencher os dados pessoais e profissionais, informar o cargo de interesse e anexar o currículo.
Como se candidatar
O candidato deve acessar a área “Trabalhe Conosco” do Hospital Evangélico de Cachoeiro e realizar o cadastro.
O HECI está localizado na Rua Manoel Braga Machado, nº 02, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726