Homem aciona Patrulha Maria da Penha pelo celular da ex e acaba preso em Vargem Alta

Um homem acabou detido após enviar um áudio à Patrulha Maria da Penha solicitando a presença da Polícia Militar na comunidade de Pedra Branca, em Vargem Alta, na noite desta quinta-feira (15). Ao atender ao chamado, os militares identificaram a existência de uma medida protetiva de urgência envolvendo o solicitante e a mulher que estava no local.

Segundo a Polícia Militar, o pedido chegou ao telefone funcional da Patrulha Maria da Penha. O homem usou o telefone da ex-companheira para acionar a polícia. Duas equipes seguiram até a comunidade para verificar a situação.

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No endereço, os policiais encontraram o homem, que apresentava comportamento alterado. Os militares observaram sinais que poderiam indicar uso de entorpecentes.

A mulher, beneficiária da medida protetiva, informou aos policiais que não havia sofrido agressões naquele dia. Ela também afirmou que não poderia acompanhar a equipe até a delegacia porque não tinha com quem deixar os filhos menores.

Durante a ocorrência, os militares verificaram que havia uma medida protetiva de urgência envolvendo as partes, vinculada à 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Diante da situação, os policiais detiveram o homem e o encaminharam à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, sem lesões aparentes.

A Polícia Militar também encaminhou à autoridade policial o áudio enviado pelo suspeito e uma cópia da medida protetiva.

A Polícia Civil deverá analisar as circunstâncias da ocorrência e verificar se houve descumprimento da ordem judicial. O registro não confirma agressão naquela data nem estabelece, até o momento, que o homem tenha efetivamente descumprido a medida protetiva.