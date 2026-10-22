Homem ameaça pessoas com faca e acaba preso em Guarapari

Suspeito de 31 anos teria avançado contra investigador da Polícia Civil durante abordagem; homem foi imobilizado com ajuda de segurança.

Um homem de 31 anos foi preso após ameaçar pessoas com uma faca de aproximadamente 60 centímetros e tentar agredir um policial civil durante uma abordagem no Centro de Guarapari, no Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (21) e exigiu a intervenção de um investigador que passava pelo local.

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Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o oficial investigador, lotado na Delegacia Regional de Anchieta, foi alertado por um segurança sobre um homem que estaria ameaçando pessoas com a arma branca.

Ao tentar realizar a abordagem, o policial deu ordem para que o suspeito parasse. Entretanto, o homem teria desobedecido e avançado contra o investigador, tentando agredi-lo.

Durante a contenção, o suspeito ainda tentou se desvencilhar da abordagem. Com o apoio do segurança, o policial conseguiu imobilizá-lo e colocar as algemas.

Homem foi encaminhado ao sistema prisional

Após ser contido, o homem foi conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência e desobediência, além da contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, relacionada ao porte de arma fora de casa nas condições previstas pela legislação.

Uma fiança foi estipulada, mas o suspeito não realizou o pagamento. Por isso, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, onde ficou à disposição da Justiça.

As informações divulgadas não detalham se alguma das pessoas ameaçadas sofreu ferimentos.