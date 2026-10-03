Homem é preso após agredir namorada em Cachoeiro
Mulher relatou ter sido agredida pelo namorado em Cachoeiro de Itapemirim. Ela apresentava escoriações e foi encaminhada para atendimento médico. O homem foi levado à delegacia.
Uma mulher foi socorrida após relatar ter sido agredida pelo namorado na noite desta sexta-feira (2), no bairro Otton Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada por volta das 23h44, na Rua José Félix Cheim, em frente à Igreja Cristã Evangélica Casa de Oração.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher pediu ajuda à Guarda Civil Municipal (GCM) e contou que havia sido agredida fisicamente pelo companheiro, que estaria nas proximidades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante o atendimento, os agentes identificaram escoriações no supercílio esquerdo, na perna esquerda e nos dedos do pé esquerdo.
Homem negou agressão
O homem apontado pela vítima como autor da agressão foi abordado pela equipe da Guarda. Conforme o registro, ele apresentava sinais de embriaguez, mas permaneceu cooperativo durante a abordagem.
Aos agentes, o homem negou ter agredido a companheira. Ele afirmou que os dois haviam ingerido bebida alcoólica e que, após uma discussão, a mulher teria ficado desequilibrada e caído ao chão.
Duas testemunhas ouvidas no local também informaram que não presenciaram o momento em que as lesões ocorreram. Elas relataram, no entanto, que a mulher apresentava ferimentos e que teria ocorrido uma queda.
Mulher foi levada para atendimento médico
Inicialmente, a vítima informou que não desejava representar criminalmente contra o companheiro. Mesmo assim, diante das lesões apresentadas e da suspeita de violência doméstica, a Guarda Civil Municipal deu continuidade às providências previstas para o caso.
A mulher foi encaminhada pela equipe para a UPA 24 horas de Marbrasa, onde recebeu atendimento médico. De acordo com o boletim, ela relatou dores e escoriações na cabeça após a queda e permaneceu em observação para avaliação médica.
O médico responsável solicitou exames de imagem, incluindo raio-X de crânio, devido ao trauma na cabeça.
Suspeito foi levado para a delegacia
O homem foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
O boletim registra que a situação foi encaminhada para análise da Polícia Civil, que deverá avaliar os fatos, a materialidade das lesões e as medidas legais cabíveis.
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