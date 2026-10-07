Homem é preso com mais de 600 pinos de cocaína em Cachoeiro

Um homem foi preso após uma ação da Polícia Militar resultar na apreensão de mais de 600 pinos de cocaína na noite de terça-feira (6), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim. As buscas contaram com o apoio da cadela policial Kyara.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática do 9º Batalhão faziam patrulhamento nas proximidades do Terreirão, na região da Rua Nicomedes de Souza, quando localizaram uma pequena quantidade de pinos de cocaína escondida entre entulhos.

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Durante a ocorrência, os militares receberam informações de que dois indivíduos teriam entrado em uma residência carregando uma sacola com entorpecentes.

As equipes cercaram o imóvel e, durante a ação, visualizaram um homem dispensando uma sacola nos fundos da residência.

Com a entrada autorizada pelo proprietário, os policiais realizaram buscas no local. A cadela policial Kyara foi empregada na operação e auxiliou na localização de uma quantidade maior de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 637 pinos de cocaína e 11 buchas de maconha. O homem, identificado pelas iniciais G.S.F.O., foi conduzido para as providências cabíveis.