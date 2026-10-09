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Homem gasta R$ 4,75 em compra e ganha R$ 50 mil em sorteio de nota premiada

Morador de Cascavel, de 63 anos, participou do sorteio com apenas um bilhete gerado após compra de R$ 4,75 com CPF na nota.

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Foto Ilustrativa

Uma compra de apenas R$ 4,75 rendeu um prêmio de R$ 50 mil a um homem de 63 anos, morador de Cascavel, no oeste do Paraná.

O consumidor participou do sorteio do Nota Paraná, realizado nesta quinta-feira (8), após informar o CPF na nota fiscal. Ele concorreu com apenas um bilhete.

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Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, essa foi a primeira vez, em 11 anos de funcionamento do programa, que uma compra de valor tão baixo resultou em um dos principais prêmios.

O ganhador mora no bairro Neva e foi contemplado com o bilhete de número 4.902.357.

O Nota Paraná utiliza as compras com CPF informado na nota fiscal para gerar bilhetes que participam dos sorteios promovidos pelo programa.

O caso chamou atenção justamente pelo baixo valor da compra que originou o bilhete vencedor.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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