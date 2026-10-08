Homem investigado por estupro é preso pela PM em Ibitirama

Uma denúncia sobre o paradeiro de um homem investigado por estupro levou policiais militares a realizar buscas e cumprir um mandado de prisão preventiva em Brejetuba, na região Serrana do Espírito Santo. A prisão aconteceu na quarta-feira (7), durante uma ação do 14º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a corporação, os militares receberam informações sobre o local onde o investigado poderia estar e iniciaram diligências para encontrá-lo.

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Durante as buscas, a equipe conseguiu localizar o homem nas proximidades de uma residência no município. Os policiais realizaram a abordagem e verificaram seus dados pessoais.

Após confirmar a identidade do suspeito, os militares constataram a existência de uma ordem judicial de prisão preventiva relacionada a uma investigação pelo crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro.

Investigado foi levado para delegacia

Com a confirmação do mandado, os policiais deram cumprimento à ordem judicial e detiveram o investigado.

Em seguida, a equipe encaminhou o homem à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, onde ele foi apresentado à autoridade policial para a adoção dos procedimentos legais.

A Polícia Militar não divulgou a identidade nem a idade do suspeito. Também não foram informados detalhes sobre as circunstâncias do crime investigado ou a data em que teria ocorrido.

A prisão tem caráter preventivo e não representa condenação. O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes.