Homem investigado por perseguir ex é preso em Presidente Kennedy

Uma investigação sobre perseguição e descumprimento de medida protetiva terminou com a prisão em flagrante de um homem de 47 anos em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Durante buscas na residência do investigado, policiais civis encontraram 17 munições de calibre 12.

A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, sob coordenação do delegado Daniel de Araujo. Os agentes cumpriam um mandado judicial de busca e apreensão relacionado à investigação envolvendo a ex-companheira do suspeito.

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Segundo a Polícia Civil, a mulher relatou que vinha sendo perseguida reiteradamente pelo ex-companheiro. Conforme o boletim de ocorrência, a situação teria levado a vítima a mudar de residência diversas vezes, inclusive para outras cidades.

Medidas protetivas eram investigadas

O homem também era alvo de investigação na Delegacia da Mulher por supostos descumprimentos de medidas protetivas concedidas em favor da mesma vítima.

Diante dos elementos reunidos durante a apuração, a Justiça autorizou buscas no imóvel do investigado. Entre as informações consideradas na investigação estava a suspeita de que ele pudesse manter uma arma de fogo em sua posse.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais não informaram a localização de arma, mas apreenderam 17 munições calibre 12.

Homem foi levado para a delegacia

Após a apreensão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, o Estatuto do Desarmamento.

As munições encontradas na residência também foram apreendidas e ficaram à disposição da investigação.