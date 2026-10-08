Homem perdoa mulher que amputou seu pênis e quer usar indenização para casar com ela

Uma indenização de R$ 20 mil pode ajudar a financiar um novo casamento entre um homem e a mulher que amputou seu pênis durante uma discussão motivada por traição. O motorista de aplicativo Gilberto Nogueira de Oliveira, de 42 anos, conseguiu na Justiça uma compensação por danos morais após fotografias de seu ferimento, feitas durante atendimento médico, vazarem nas redes sociais. O caso aconteceu em Atibaia, no interior de São Paulo.

A Justiça condenou a Santa Casa de Misericórdia de Atibaia ao pagamento do valor. Gilberto, entretanto, considera a quantia insuficiente e pretende recorrer da decisão para aumentar a indenização. Na ação apresentada à Justiça, ele havia solicitado R$ 100 mil.

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O dinheiro deverá ajudar nos planos de uma nova cerimônia de casamento com Daiane dos Santos Farias, responsável pela amputação ocorrida em dezembro de 2023. Gilberto também pretende utilizar parte do valor para iniciar a compra de uma prótese peniana e realizar melhorias em sua residência.

Mulher amputou pênis do companheiro após descobrir traição

O crime aconteceu em 22 de dezembro de 2023. Na ocasião, Daiane descobriu uma traição do companheiro e decidiu atacá-lo durante uma relação sexual.

Segundo o depoimento prestado à polícia, a mulher amarrou as mãos de Gilberto com uma peça íntima e utilizou uma navalha para cortar o órgão genital. Depois da agressão, ela jogou o pênis no vaso sanitário e acionou a descarga.

Daiane se apresentou à polícia ainda naquela madrugada e confessou o crime. Posteriormente, a Justiça a condenou a quatro anos e oito meses de prisão.

Em novembro de 2025, ela deixou a Penitenciária Feminina de Mogi das Cruzes após receber livramento condicional. Apesar da gravidade da agressão, Gilberto retomou o relacionamento com a companheira, e os dois passaram a planejar um novo casamento.

Fotos feitas no hospital foram parar nas redes sociais

Após sofrer a amputação, Gilberto procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Cerejeiras. Em seguida, passou pela Santa Casa de Atibaia e foi transferido para o Hospital Universitário São Francisco, em Bragança Paulista, onde recebeu tratamento cirúrgico.

Durante sua passagem pela Santa Casa, profissionais de saúde solicitaram autorização para fotografar o ferimento. O objetivo informado ao paciente era avaliar a gravidade da lesão e definir os procedimentos necessários.

Gilberto autorizou os registros para fins médicos. No entanto, posteriormente descobriu que as fotografias circulavam em grupos de WhatsApp e no Twitter, atualmente chamado X.

Na ação judicial, ele relatou que a divulgação das imagens provocou constrangimento e exposição indevida de sua intimidade.

Detalhe em fotografia ajudou Justiça a identificar hospital

A investigação judicial analisou informações das três unidades de saúde pelas quais Gilberto passou.

Um detalhe presente em uma das fotografias ajudou a esclarecer onde os registros haviam sido produzidos. A imagem mostrava um monitor da marca Dell, sistemas hospitalares e arquivos identificados na barra de favoritos do computador.

Durante uma diligência, a Justiça encontrou na Santa Casa de Atibaia um equipamento com características correspondentes às que apareciam na fotografia.

Com base nas provas, o juiz Marcelo Octaviano Diniz Junqueira concluiu que os registros foram feitos dentro da instituição e reconheceu os danos morais decorrentes da exposição.

A sentença determinou que a Santa Casa pague R$ 20 mil, acrescidos de correção monetária e juros. A Justiça rejeitou os pedidos contra o Hospital Universitário São Francisco e o município de Atibaia.

Homem busca prótese peniana e pretende recorrer

Além da indenização, Gilberto busca uma prótese peniana pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele já iniciou os atendimentos e realizou exames de sangue para dar continuidade ao tratamento.

Apesar da decisão favorável, o motorista avalia que o valor estabelecido pela Justiça não cobre suas necessidades. Por isso, pretende apresentar recurso para tentar aumentar a compensação financeira.

Enquanto aguarda os próximos desdobramentos judiciais e médicos, Gilberto mantém os planos de oficializar novamente a união com Daiane, com quem reatou o relacionamento após a saída dela da prisão.

Com informações, O Globo