Homem que esfaqueou ex-namorada em Cachoeiro é preso após crime

O homem suspeito de esfaquear a ex-namorada no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, foi localizado e preso em Marechal Floriano. O ataque aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º), e o suspeito teria fugido utilizando o carro da própria vítima.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na rua Levino Fanzeres. O casal teria discutido antes da agressão.

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Durante o desentendimento, o homem teria desferido golpes de faca contra a companheira. Imagens registraram o momento do ataque.

Após a agressão, o suspeito teria deixado Cachoeiro utilizando o veículo da vítima. A polícia iniciou buscas para tentar localizá-lo e recuperar o carro.

A mulher recebeu ajuda de vizinhos após ser ferida. Conforme as informações divulgadas pela polícia, ela estava em estado estável.

Após as buscas, o suspeito foi localizado e preso em Marechal Floriano. Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias da prisão.