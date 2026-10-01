Homem que esfaqueou ex-namorada em Cachoeiro é preso após crime
Homem era procurado após a companheira ser ferida a facadas na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Novo Parque, em Cachoeiro.
O homem suspeito de esfaquear a ex-namorada no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, foi localizado e preso em Marechal Floriano. O ataque aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º), e o suspeito teria fugido utilizando o carro da própria vítima.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na rua Levino Fanzeres. O casal teria discutido antes da agressão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante o desentendimento, o homem teria desferido golpes de faca contra a companheira. Imagens registraram o momento do ataque.
Após a agressão, o suspeito teria deixado Cachoeiro utilizando o veículo da vítima. A polícia iniciou buscas para tentar localizá-lo e recuperar o carro.
A mulher recebeu ajuda de vizinhos após ser ferida. Conforme as informações divulgadas pela polícia, ela estava em estado estável.
Após as buscas, o suspeito foi localizado e preso em Marechal Floriano. Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias da prisão.
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