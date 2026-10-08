Homem que tentou matar e estuprar mulher em Anchieta é preso na Rodoviária de Vitória
Homem de 40 anos investigado por crimes contra uma mulher em Anchieta foi localizado em rodoviária de Vitória quando se preparava para viajar a Sergipe.
Um homem de 40 anos, investigado por cinco crimes contra uma mulher de 31 anos em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, foi preso quando se preparava para viajar a Sergipe. A Polícia Civil localizou o suspeito em uma rodoviária de Vitória, antes que ele deixasse o Estado.
A prisão em flagrante aconteceu no último sábado (3), durante uma ação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com apoio da Polícia Militar (PMES) e da Guarda Municipal de Anchieta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a corporação, o homem é suspeito de envolvimento em uma ocorrência que reúne tentativa de feminicídio, tentativa de estupro, importunação sexual, extorsão e furto. Todos os crimes investigados têm como vítima uma mulher de 31 anos.
Suspeito foi encontrado em rodoviária de Vitória
A ação policial terminou na capital capixaba, onde os agentes localizaram o investigado em uma rodoviária. Conforme as informações divulgadas, ele se preparava para deixar o Espírito Santo com destino a Sergipe.
Os policiais conseguiram abordar e prender o homem antes da viagem. A operação contou com a atuação integrada das forças de segurança estaduais e da Guarda Municipal de Anchieta.
O caso envolve diferentes suspeitas de crimes contra a mesma vítima, incluindo violência sexual e tentativa de feminicídio.
Até o momento, as informações fornecidas pela Polícia Civil não detalham as circunstâncias das agressões, a relação entre o suspeito e a vítima ou quando os fatos investigados aconteceram.
A identidade do homem também não foi divulgada. A prisão em flagrante não representa condenação, e a responsabilidade pelos crimes deverá ser apurada pelas autoridades competentes.
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