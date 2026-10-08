Homem que tentou matar e estuprar mulher em Anchieta é preso na Rodoviária de Vitória

Um homem de 40 anos, investigado por cinco crimes contra uma mulher de 31 anos em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, foi preso quando se preparava para viajar a Sergipe. A Polícia Civil localizou o suspeito em uma rodoviária de Vitória, antes que ele deixasse o Estado.

A prisão em flagrante aconteceu no último sábado (3), durante uma ação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com apoio da Polícia Militar (PMES) e da Guarda Municipal de Anchieta.

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Segundo a corporação, o homem é suspeito de envolvimento em uma ocorrência que reúne tentativa de feminicídio, tentativa de estupro, importunação sexual, extorsão e furto. Todos os crimes investigados têm como vítima uma mulher de 31 anos.

Suspeito foi encontrado em rodoviária de Vitória

A ação policial terminou na capital capixaba, onde os agentes localizaram o investigado em uma rodoviária. Conforme as informações divulgadas, ele se preparava para deixar o Espírito Santo com destino a Sergipe.

Os policiais conseguiram abordar e prender o homem antes da viagem. A operação contou com a atuação integrada das forças de segurança estaduais e da Guarda Municipal de Anchieta.

O caso envolve diferentes suspeitas de crimes contra a mesma vítima, incluindo violência sexual e tentativa de feminicídio.

Até o momento, as informações fornecidas pela Polícia Civil não detalham as circunstâncias das agressões, a relação entre o suspeito e a vítima ou quando os fatos investigados aconteceram.

A identidade do homem também não foi divulgada. A prisão em flagrante não representa condenação, e a responsabilidade pelos crimes deverá ser apurada pelas autoridades competentes.