Homem sofre choque elétrico e cai de 6 metros durante instalação de internet em Castelo
Vítima de 30 anos teve queimaduras nas mãos, fraturas nas costelas e na coluna e foi levado pelo NOTAER para hospital na Serra.
Um homem de 30 anos ficou ferido após sofrer um choque elétrico e cair de uma altura de aproximadamente seis metros, na tarde desta sexta-feira (2), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu enquanto ele realizava a instalação de uma rede de internet.
Segundo informações locais, o homem teria encostado acidentalmente em um fio de alta tensão. A descarga elétrica teria entrado por uma das mãos e saído pela outra, provocando queimaduras nas duas mãos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com o choque, a vítima perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de cerca de seis metros. Na queda, bateu as costas e o tórax contra o chão.
O homem sofreu fraturas em três costelas e em dois pontos da coluna. Durante o atendimento, relatou não sentir os movimentos das pernas.
O NOTAER foi acionado para realizar o transporte da vítima. Ele foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, referência no atendimento a casos dessa natureza no Espírito Santo.
A vítima foi entregue aos cuidados da equipe médica da unidade hospitalar.
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