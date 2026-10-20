Idosa de 81 anos é agredida e fica desacordada durante assalto em Vila Velha
Adolescente de 17 anos foi apreendido com o cordão roubado da vítima. Em outra ocorrência, motorista de aplicativo foi agredido com pauladas após tentativa de extorsão.
Uma idosa de 81 anos ficou desacordada após ser atacada por um adolescente durante o roubo de um cordão, na tarde desta segunda-feira (19), no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na Grande Vitória.
A violência fez a vítima cair no chão, sendo necessário o auxílio de pessoas que presenciaram a situação. O suspeito, de 17 anos, foi localizado e apreendido pela Polícia Militar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com a PM, o adolescente utilizou violência para arrancar o cordão da idosa. Após o crime, imagens da ocorrência começaram a circular em grupos de mensagens vinculados ao Programa Rede Comunidade Segura, contribuindo para a identificação e localização do suspeito.
Equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar realizaram buscas e encontraram o adolescente no bairro Itapoã. Durante a abordagem, os policiais recuperaram o cordão roubado da vítima e localizaram outros cordões apontados como provenientes de furtos ou roubos.
O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.
Motorista de aplicativo é agredido com pauladas em Vila Velha
Em outra ocorrência registrada na manhã de segunda-feira (19), um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de extorsão seguida de agressões no bairro Guaranhuns, também em Vila Velha.
Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o motorista havia acabado de finalizar uma corrida quando foi interceptado por um homem. Em seguida, outros suspeitos se aproximaram e exigiram que ele acessasse o aplicativo bancário para realizar transferências de dinheiro.
Para impedir a movimentação financeira, a vítima relatou ter digitado a senha incorretamente de propósito. A atitude teria provocado a reação dos envolvidos, que danificaram o celular e causaram avarias no veículo.
A violência, entretanto, não terminou nesse momento. Conforme o relato do motorista, os agressores o retiraram do carro e passaram a atacá-lo com pauladas.
Ferido, ele precisou ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, onde permaneceu recebendo atendimento médico.
Suspeito de participar das agressões é detido
Após receber informações sobre um possível envolvido no ataque ao motorista, policiais militares iniciaram diligências e seguiram até uma residência no bairro Jardim Guaranhuns.
No local, a mãe do suspeito autorizou a entrada dos agentes. Durante a abordagem, os militares encontraram um homem de 26 anos cujas características eram compatíveis com as descritas pela vítima.
O suspeito foi detido e encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Vila Velha para os procedimentos legais.
As duas ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (19), em diferentes bairros de Vila Velha.
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