Idosa de 81 anos é agredida e fica desacordada durante assalto em Vila Velha

Uma idosa de 81 anos ficou desacordada após ser atacada por um adolescente durante o roubo de um cordão, na tarde desta segunda-feira (19), no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na Grande Vitória.

A violência fez a vítima cair no chão, sendo necessário o auxílio de pessoas que presenciaram a situação. O suspeito, de 17 anos, foi localizado e apreendido pela Polícia Militar.

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De acordo com a PM, o adolescente utilizou violência para arrancar o cordão da idosa. Após o crime, imagens da ocorrência começaram a circular em grupos de mensagens vinculados ao Programa Rede Comunidade Segura, contribuindo para a identificação e localização do suspeito.

Equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar realizaram buscas e encontraram o adolescente no bairro Itapoã. Durante a abordagem, os policiais recuperaram o cordão roubado da vítima e localizaram outros cordões apontados como provenientes de furtos ou roubos.

O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Motorista de aplicativo é agredido com pauladas em Vila Velha

Em outra ocorrência registrada na manhã de segunda-feira (19), um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de extorsão seguida de agressões no bairro Guaranhuns, também em Vila Velha.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o motorista havia acabado de finalizar uma corrida quando foi interceptado por um homem. Em seguida, outros suspeitos se aproximaram e exigiram que ele acessasse o aplicativo bancário para realizar transferências de dinheiro.

Para impedir a movimentação financeira, a vítima relatou ter digitado a senha incorretamente de propósito. A atitude teria provocado a reação dos envolvidos, que danificaram o celular e causaram avarias no veículo.

A violência, entretanto, não terminou nesse momento. Conforme o relato do motorista, os agressores o retiraram do carro e passaram a atacá-lo com pauladas.

Ferido, ele precisou ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, onde permaneceu recebendo atendimento médico.

Suspeito de participar das agressões é detido

Após receber informações sobre um possível envolvido no ataque ao motorista, policiais militares iniciaram diligências e seguiram até uma residência no bairro Jardim Guaranhuns.

No local, a mãe do suspeito autorizou a entrada dos agentes. Durante a abordagem, os militares encontraram um homem de 26 anos cujas características eram compatíveis com as descritas pela vítima.

O suspeito foi detido e encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Vila Velha para os procedimentos legais.

As duas ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (19), em diferentes bairros de Vila Velha.

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