Idoso baleado na cabeça é socorrido em estado grave em São José do Calçado

Um idoso de 74 anos foi encontrado baleado na cabeça próximo ao próprio sítio, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Ele estava caído perto de uma motocicleta e foi socorrido em estado grave.

Um motorista de transporte escolar que passava pelo local levou a vítima ao Hospital Estadual de São José do Calçado. O homem chegou inconsciente e precisou ser intubado.

Policiais militares do 3º Batalhão fizeram buscas na região, mas não encontraram materiais ilícitos. Testemunhas disseram ter visto um indivíduo em uma Honda Pop vermelha, usando touca preta, nas proximidades.

Segundo familiares, nenhum bem da vítima foi levado. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

Devido à gravidade do quadro, o idoso precisou ser transferido para atendimento especializado. Segundo o Notaer, ele foi levado pelo helicóptero Harpia 10 de São José do Calçado para Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Militar informou ainda que o Samu havia sido acionado para providenciar a transferência da vítima para Vitória. O caso segue sob investigação.