Idoso perde R$ 5,6 mil no golpe do aparelho de massagem no ES

Um idoso de 79 anos teve R$ 5.660 retirados de seu cartão bancário após receber a visita de supostos vendedores de aparelhos de massagem em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O caso levou a polícia a identificar três suspeitos de aplicar golpes contra pessoas idosas. Parte do dinheiro foi recuperada e devolvida às vítimas.

A ocorrência foi registrada no dia 13 de outubro, na região de João Valim. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o idoso foi abordado em casa por pessoas que ofereceram três aparelhos de massagem.

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Durante o pagamento, os suspeitos teriam realizado uma cobrança de R$ 5.660 no cartão bancário da vítima, sem entregar os produtos negociados.

Além do valor retirado, houve tentativas de outras duas transações, de R$ 4.320 e R$ 1.500. Entretanto, os pagamentos não foram autorizados.

Polícia localiza três suspeitos após denúncia

Após receber informações sobre o golpe, equipes da Patrulha Rural do 15º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do Serviço de Inteligência, iniciaram buscas pelo veículo utilizado pelos suspeitos.

Os policiais localizaram o automóvel e abordaram os três ocupantes: um homem de 31 anos e duas mulheres, de 36 e 39 anos.

O trio foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, onde prestou esclarecimentos sobre a denúncia de estelionato.

Durante os procedimentos, uma das mulheres admitiu participação na fraude e devolveu R$ 5.500 à família do idoso por meio de uma transferência via Pix para a conta da neta da vítima.

Os policiais também recuperaram R$ 1.500 pertencentes a uma segunda pessoa que teria sido vítima do mesmo grupo.

Ao todo, R$ 7 mil foram recuperados e restituídos às duas vítimas.

Após serem ouvidos, os três suspeitos foram liberados, pois não havia situação de flagrante que justificasse a prisão naquele momento. O caso poderá continuar sendo investigado pela Polícia Civil.

Polícia alerta para golpe do aparelho de massagem

O delegado Guilherme Eberhard, titular da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, alertou para os riscos de compras realizadas com vendedores desconhecidos que oferecem produtos diretamente nas residências.

Nesse tipo de golpe, os criminosos podem utilizar a oferta de aparelhos de massagem para conquistar a confiança das vítimas e realizar cobranças indevidas no cartão bancário.

O delegado orienta que consumidores confiram sempre os valores apresentados nas máquinas de cartão antes de digitar a senha e evitem entregar cartões, documentos ou informações pessoais a desconhecidos.

Também é importante desconfiar de vendedores que pressionam pela conclusão imediata da compra, especialmente quando não apresentam informações confiáveis sobre a empresa ou os produtos oferecidos.

Casos suspeitos podem ser denunciados anonimamente pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disque-denuncia181.es.gov.br. Em situações de emergência, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.