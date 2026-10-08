Incêndio de grandes proporções atinge prédio da UFPE

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na noite desta quarta-feira, 7. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram deslocadas cinco viaturas para atender a ocorrência e não havia registro de vítimas até a publicação desta nota.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou que o fogo teria começado por volta das 20h. O edifício atingido é onde funciona a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), que integra o Núcleo de Inovação Tecnológica da universidade.

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A universidade já havia sido atingida por dois outros incêndios menores na última semana. No dia 30 de setembro, um laboratório do Departamento de Física teve fogo, que teria sido causado numa câmara de alta temperatura usada para aquecimento de substâncias.

No último domingo, 5, chamas foram registradas em um no laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências. Em nenhum dos dois casos houve vítimas.

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