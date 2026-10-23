Incêndio destrói bar em Afonso Cláudio durante a madrugada

Um incêndio em um bar mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (23). Durante o atendimento, os bombeiros retiraram três botijas de gás que estavam dentro do estabelecimento atingido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 4h para atender à ocorrência, registrada na região central do município.

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Quando chegaram ao endereço, os militares encontraram equipes da Prefeitura trabalhando no combate ao incêndio. Para controlar as chamas, os profissionais utilizavam uma máquina e dois caminhões-pipa.

Após a atuação inicial das equipes municipais, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento que busca eliminar focos de calor e evitar que o fogo volte a se espalhar.

Durante a operação, os militares também retiraram três botijas de gás que estavam no interior do bar.

Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido, conforme as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros.

Não houve solicitação de perícia para investigar as causas do incêndio. Até o momento, não foram informados o que provocou as chamas nem a extensão dos prejuízos materiais.