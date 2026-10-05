Infraestrutura de TI vira ponto crítico para continuidade das PMEs, avalia Guilherme Gallo Zazeri

A digitalização colocou pequenas e médias empresas diante de uma dependência que nem sempre aparece no planejamento financeiro: quando servidores, redes, e-mail ou acesso remoto param, parte relevante da operação pode parar junto. O problema ganhou peso em um cenário no qual ataques e falhas de infraestrutura disputam espaço com limitações de orçamento e equipes enxutas.

O Verizon Data Breach Investigations Report 2025 analisou mais de 22 mil incidentes e 12.195 violações confirmadas. No recorte de pequenas organizações, System Intrusion, Social Engineering e Basic Web Application Attacks responderam conjuntamente por 96% das violações. Para Guilherme Gallo Zazeri, profissional de tecnologia com mais de 25 anos de trajetória, o dado ajuda a mostrar por que infraestrutura e segurança precisam ser tratadas de forma integrada.

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O impacto também aparece em números financeiros. Uma pesquisa internacional divulgada pela Mastercard em 2025, com mais de 5 mil proprietários de pequenas e médias empresas em quatro continentes, apontou que 46% já haviam sofrido um ataque cibernético em seu negócio atual. A mesma publicação cita estimativa de custo médio de US$ 250 mil por ataque para empresas com 25 a 299 empregados e informa que quase um em cada cinco empresários atingidos declarou ter posteriormente pedido falência ou encerrado o negócio. Os números ajudam a dimensionar por que disponibilidade, recuperação e segurança deixaram de ser questões exclusivamente técnicas.

“A empresa pequena muitas vezes percebe a importância da infraestrutura quando alguma coisa para. O desafio é inverter essa lógica: conhecer as dependências, documentar o ambiente, testar a recuperação e reduzir os pontos únicos de falha antes de uma indisponibilidade”, afirma Zazeri.

A experiência do especialista atravessa diferentes camadas da operação de TI. Depois de iniciar a carreira em suporte técnico e manutenção, passou a atuar como consultor e empreendedor em infraestrutura, servidores, virtualização, Microsoft 365, Exchange Online, redes corporativas, segurança e backup. Em conectividade, sua atuação inclui firewalls, Wi-Fi corporativo, VPNs, redundância de links e telefonia IP.

A dimensão acumulada dos projetos é um dos elementos que diferencia essa trajetória. Os registros profissionais de Guilherme apontam participação na implantação e administração de centenas de servidores, além de aproximadamente 126 firewalls MikroTik, mais de 300 VPNs corporativas e ambientes de telefonia IP que, somados, ultrapassam 800 ramais administrados. Os números não representam uma metodologia acadêmica validada, mas revelam exposição prática repetida a problemas de disponibilidade, integração e continuidade em ambientes empresariais.

“Quando você administra muitos ambientes diferentes, percebe que o problema raramente está em uma tecnologia isolada. Rede, servidor, backup, acesso remoto e documentação precisam conversar. Uma solução sofisticada que ninguém consegue manter pode ser menos resiliente do que uma arquitetura simples, bem documentada e testada”, diz.

Essa visão encontra paralelo no Cybersecurity Framework 2.0 do National Institute of Standards and Technology. O NIST organiza a gestão de risco em seis funções: Govern, Identify, Protect, Detect, Respond e Recover. Em 2024, o instituto também publicou um guia de início rápido especificamente voltado a pequenos e médios negócios com planos de cibersegurança modestos ou inexistentes.

Na prática, Guilherme aponta três pontos que costumam definir a capacidade de uma empresa continuar operando: conhecimento das dependências críticas, proteção de dados com restauração efetivamente testada e conectividade sem pontos únicos de falha. “Backup que nunca foi restaurado é uma expectativa, não uma garantia. O mesmo vale para redundância de internet que nunca passou por um teste real de failover”, afirma.

Outro aspecto é a concentração de conhecimento. Ambientes sem diagramas, inventários, procedimentos ou registros atualizados podem depender excessivamente de uma única pessoa. Para o especialista, a documentação técnica deve acompanhar a evolução da infraestrutura e servir tanto ao diagnóstico quanto à continuidade.

Além da infraestrutura e da conectividade, Guilherme participa de uma empresa de soluções de software, concentrando sua atuação na gestão financeira e no desenvolvimento comercial. Programação, análise técnica e implantação dos sistemas permanecem sob responsabilidade dos demais sócios. Essa divisão de funções ajuda a delimitar seu campo principal de especialização, construído ao longo de décadas em servidores, redes, segurança, comunicação corporativa e continuidade operacional.

O próximo movimento profissional leva essa discussão ao mercado americano. Guilherme estrutura uma frente direcionada a pequenas e médias empresas que precisam organizar infraestrutura, continuidade e resiliência sem reproduzir a complexidade de grandes departamentos de TI. A proposta combina diagnóstico e implantação técnica com documentação e transferência de conhecimento, uma abordagem coerente com a lacuna identificada pelo próprio NIST ao publicar orientação específica de cibersegurança para negócios de menor porte.