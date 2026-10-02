Itapemirim realiza mutirão com 240 exames de ultrassonografia

A Prefeitura de Itapemirim realiza, nesta quinta (1º) e sexta-feira (2), um novo mutirão de ultrassonografia. A ação ocorre no Centro de Especialidades Médicas (CEM) Mãe Bilú, na Vila.

Ao todo, o município prevê a realização de 240 exames durante os dois dias de atendimento. A programação estabelece 120 ultrassonografias por dia.

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A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos exames de diagnóstico por imagem. Com o mutirão, o município também pretende agilizar os atendimentos.

A ação concentra os procedimentos no CEM Mãe Bilú durante os dois dias. Segundo a Prefeitura de Itapemirim, a medida contribui para garantir mais assistência à saúde dos moradores do município.