Já é Ano-Novo em Marte! Planeta vermelho acaba de entrar no ano 39

Marte entrou oficialmente em um novo ano nesta quarta-feira (30). O planeta vermelho iniciou o chamado Ano Marciano 39, uma contagem usada por cientistas para organizar observações e acontecimentos registrados no planeta.

A diferença em relação ao calendário terrestre é grande. Enquanto um ano na Terra dura cerca de 365 dias, Marte leva aproximadamente 687 dias terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Isso equivale a quase 1,9 ano terrestre.

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O dia marciano também é um pouco mais longo. Chamado de sol, ele dura cerca de 24 horas e 39 minutos. Por isso, missões espaciais que operam na superfície do planeta precisam trabalhar considerando esse ritmo diferente do utilizado na Terra.

O início do ano marciano ocorre no equinócio de primavera do hemisfério norte de Marte. A numeração atualmente utilizada pelos pesquisadores considera como Ano Marciano 1 o ciclo iniciado em 1955, período próximo a uma grande tempestade de poeira observada no planeta.

O Ano Marciano 38 havia começado em novembro de 2024. Agora, com a virada de 30 de setembro de 2026, Marte entrou no Ano 39.

E quem quiser esperar pelo próximo “Réveillon” marciano terá de ter paciência. O Ano Marciano 40 está previsto para começar em 17 de agosto de 2028.

Apesar da numeração curiosamente baixa, Marte não tem apenas 39 anos. O sistema é apenas uma convenção científica para organizar o calendário marciano. O planeta tem bilhões de anos, assim como os demais corpos antigos do Sistema Solar.

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