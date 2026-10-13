José Sarney apresenta melhora após cirurgia intestinal aos 96 anos

O ex-presidente da República José Sarney (MDB), de 96 anos, apresentou evolução positiva após passar por uma cirurgia para desobstrução intestinal na última sexta-feira (9), em São Luís, no Maranhão. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (12), ele informou que está se recuperando bem, já foi transferido para um quarto do UDI Hospital – Rede D’Or e espera receber alta em breve.

Em mensagem publicada no Instagram, Sarney demonstrou otimismo em relação à recuperação e agradeceu aos profissionais que o acompanham durante a internação. “A cada dia, me sinto melhor! Já estou no quarto, me recuperando muito bem e, se Deus quiser, logo, logo estarei em casa”, escreveu.

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O ex-presidente também destacou o apoio da sobrinha, a quem se referiu carinhosamente como Dra. Julinha. “Nesta etapa, tenho contado com muito carinho e cuidado, especialmente da minha querida Dra. Julinha, como gosto de chamá-la. Minha sobrinha, que além de uma médica dedicada, tem sido uma presença essencial ao meu lado”, publicou.

Na mesma mensagem, Sarney agradeceu à equipe responsável pelo atendimento hospitalar e pela realização do procedimento cirúrgico, destacando a dedicação dos profissionais envolvidos.

“Através dela, quero expressar minha gratidão a toda a equipe médica e aos profissionais do Hospital UDI, que têm cuidado de mim com tanta dedicação, atenção e competência. Meu agradecimento especial ao Dr. Roberto Cunha e a toda a equipe responsável pela minha cirurgia, realizada sob a supervisão do Dr. Carlos Gama, com a participação do Dr. Márcio Gonçalves, do anestesiologista Dr. Letácio Garcia, do intensivista Dr. Hiago Sousa, além do fisioterapeuta Adriano Araújo e de toda a equipe de enfermagem”, afirmou.

Ao final da publicação, o ex-presidente também agradeceu às pessoas que enviaram mensagens de apoio e orações durante a internação. “A todos que têm enviado mensagens de carinho e orações, minha gratidão!”, concluiu.

Boletim médico aponta evolução favorável

O boletim médico divulgado nesta segunda-feira informa que Sarney apresenta boa evolução clínica. Apesar da melhora, ainda não há previsão oficial de alta hospitalar.

O ex-presidente deu entrada na unidade de saúde na sexta-feira, 9, após sentir dores abdominais. Depois de passar por exames, foi submetido à cirurgia para reverter a obstrução intestinal. Segundo as informações divulgadas, o procedimento transcorreu normalmente.

Ex-presidente teve outras internações recentes

A atual internação ocorre poucas semanas depois de Sarney enfrentar problemas respiratórios. Em setembro, ele precisou ser hospitalizado duas vezes para tratar uma pneumonia bacteriana. A primeira internação ocorreu no Maranhão e durou três dias. Posteriormente, ele foi levado a São Paulo, onde permaneceu por seis dias.

Na segunda ocasião, Sarney recebeu alta em 1º de outubro, poucos dias antes do primeiro turno das eleições. Naquele pleito, sua filha, Roseana Sarney (MDB-MA), disputou uma vaga no Senado Federal, mas terminou a eleição na terceira colocação.

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