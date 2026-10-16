Jovem de 21 anos é preso após ameaças que quase fizeram mulher fugir de cidade em Ibitirama
Vítima de 26 anos relatou intimidações frequentes e medo de permanecer em Ibitirama. Suspeito também é investigado por exibir arma de fogo e por fatos ligados a uma agressão contra o irmão da mulher.
O medo de sofrer uma agressão fez uma mulher de 26 anos considerar abandonar o emprego e deixar Ibitirama, na região do Caparaó capixaba. Segundo a Polícia Civil, ela vinha enfrentando uma sequência de ameaças e intimidações que comprometeram sua rotina. O caso levou à prisão de um jovem de 21 anos, na manhã desta sexta-feira (16).
A prisão ocorreu após investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia de Ibitirama. O homem é suspeito de ameaças recorrentes, perseguição e condutas envolvendo arma de fogo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com o delegado William Cabral Júnior, responsável pela unidade, a vítima relatou episódios frequentes de intimidação, incluindo situações em que o investigado teria exibido uma arma de fogo.
Mulher cogitou abandonar emprego por medo das ameaças
A gravidade das intimidações teria levado a mulher a considerar mudanças drásticas na própria vida. Com receio de que o suspeito cumprisse as ameaças, ela pensou em pedir demissão e sair do município.
“A vítima afirmou que em razão da sequência de ameaças e intimidações com uso de arma de fogo estava prestes a pedir demissão do trabalho e deixar o município de Ibitirama, por receio de que as ameaças se concretizassem”, afirmou o delegado.
Além das suspeitas de ameaças e perseguição, a Polícia Civil também investiga fatos relacionados a uma agressão contra o irmão da vítima.
Polícia Civil investiga ameaças e uso de arma de fogo
Segundo William Cabral Júnior, a gravidade dos relatos motivou a adoção da medida policial. As investigações buscam esclarecer as circunstâncias das ameaças, das intimidações e dos demais fatos atribuídos ao suspeito.
A Polícia Civil reforça que pessoas vítimas de ameaças e perseguição devem procurar as autoridades e registrar as ocorrências. A denúncia permite que os órgãos responsáveis investiguem os fatos e avaliem a necessidade de medidas de proteção previstas em lei.
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