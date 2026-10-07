Jovem de Cachoeiro transforma dor em propósito após superar dependência química
Matheus atribui parte importante desse processo à fé.
A trajetória de Matheus Guimarães Sartório, de 26 anos, passou por dependência química, vida nas ruas e sucessivas internações. Hoje, em Cachoeiro de Itapemirim, ele vive uma realidade diferente: cursa o 4º período de Enfermagem, pratica corrida e planeja trabalhar com pessoas que enfrentam problemas semelhantes aos que marcaram sua própria história.
Segundo Matheus, tudo começou em 2016. Naquele período, ele passou pela prostituição e pelo uso de maconha, cocaína e bebida alcoólica. Em 2020, conheceu o crack. Foi também quando passou a viver nas ruas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Eu permaneci nessa condição até 2023. Nesse intervalo, passei por cinco internações, mas tudo começou a mudar na última delas, quando decidi que queria seguir por outro caminho”, explica Matheus.
A fé, a corrida e o recomeço
Matheus atribui parte importante desse processo à fé. Ele conta que se aproximou de Jesus e encontrou na espiritualidade uma força para continuar. “Tudo o que vivi ficou como parte da minha história, mas não define mais quem eu sou”, afirma.
Hoje, além da graduação em Enfermagem, ele já pensa no futuro profissional. O objetivo é se especializar em saúde mental e atuar com dependentes químicos. Para Matheus, transformar a própria experiência em cuidado para outras pessoas faz parte do novo propósito que encontrou.
Há dois meses, ele também descobriu a corrida. A atividade passou a ocupar um espaço importante na rotina e no processo de reconstrução. “A corrida está me ajudando muito”, diz. Para ele, correr representa cuidado, disciplina e uma nova forma de lidar com a própria vida.
Ao falar sobre o que sente depois de tudo o que enfrentou, Matheus resume a fase atual com três palavras: gratidão, orgulho e força. “Hoje olho para trás e vejo que sobrevivi a dias que achei que não conseguiria vencer. Sou um sobrevivente, mas principalmente sou um vencedor, porque escolhi continuar.”
Para quem ainda enfrenta a dependência e não consegue enxergar uma saída, ele deixa uma mensagem baseada na própria experiência. “Não desista de você. O lugar onde você está hoje não precisa ser o lugar onde você vai terminar. Recomeçar dói, mudar exige coragem, mas é possível.”
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