Jovem leva tiro enquanto caçava rãs perto de rio em Cachoeiro

Uma atividade de caça de rãs terminou com um jovem baleado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (27).

A vítima procurou atendimento médico em uma unidade de saúde de Itaoca após ser atingida por um disparo de arma de fogo enquanto estava em um rio, nas proximidades de uma fábrica de cimento.

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De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento quando recebeu a informação de que um jovem havia dado entrada no posto de saúde de Itaoca com ferimento provocado por tiro.

Os policiais seguiram até a unidade para verificar a ocorrência e conversaram com a vítima.

Durante o atendimento, o jovem relatou que estava caçando rãs em um rio próximo à fábrica de cimento quando foi surpreendido pelo disparo.

Ele afirmou aos militares que não conseguiu identificar quem efetuou o tiro.

Polícia faz buscas em área de mata

Após colher as informações, os policiais foram até o local indicado pela vítima para tentar identificar o responsável pelo disparo.

As buscas contaram com o apoio de outras equipes da Polícia Militar. No entanto, o trabalho foi dificultado pelas condições do terreno.

Segundo a ocorrência, a região possui vegetação alta e áreas de mata fechada, o que dificulta o acesso e a circulação das equipes.

Apesar das diligências realizadas, nenhum suspeito foi localizado.

Caso foi registrado como tentativa de homicídio

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar como tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo.

A vítima recebeu orientações dos policiais, e o boletim de ocorrência foi confeccionado para a adoção das medidas cabíveis.

Até o momento do registro, não havia informações sobre a motivação do disparo nem sobre a identidade do responsável.

O boletim também não detalha a gravidade do ferimento ou o estado de saúde atualizado do jovem.