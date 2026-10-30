Jovens artistas de Guaçuí apostam no trap e lançam clipe autoral
REUK e EoTH apresentam “SITDOWN!”, produção audiovisual gravada em Guaçuí que reúne elementos da cultura urbana e marca a estreia autoral da equipe MLKSDOES.
A cena musical do Caparaó capixaba ganha uma nova produção audiovisual com o lançamento de “SITDOWN!”, videoclipe dos artistas REUK e EoTH, de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Com referências à cultura de rua e ao cotidiano da juventude, o trabalho aposta na estética urbana para representar a identidade do trap produzido no interior do Estado.
Gravado em Guaçuí, o clipe foi produzido pela equipe MLKSDOES, em colaboração com o Rock Blues Pub. A produção utiliza ambientes ligados à vida noturna, como bares, tabacarias e mesas de sinuca, para construir uma narrativa visual marcada pela descontração e pelo estilo dos artistas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além da proposta musical, “SITDOWN!” representa um marco para a equipe responsável pela produção. O projeto é o primeiro videoclipe 100% autoral da MLKSDOES, que assumiu integralmente a direção e a edição, sem a participação de profissionais externos nessas etapas.
Conheça REUK e EoTH, artistas de trap de Guaçuí
Nascido e criado em Guaçuí, REUK cresceu em uma família ligada à música. Filho de pais músicos, teve contato com diferentes influências sonoras desde a infância, experiência que contribuiu para o desenvolvimento de sua identidade artística.
O cantor iniciou sua trajetória no trap em 2024 e, desde então, vem ampliando sua presença nas plataformas digitais, acumulando milhares de reproduções.
Já EoTH também possui uma relação com a música desde criança. Suas primeiras experiências musicais aconteceram na igreja, ambiente que ajudou a despertar seu interesse pela produção artística.
Durante a pandemia, começou a explorar a produção musical e, em 2022, passou a desenvolver suas próprias composições.
Atualmente, EoTH atua na cena underground e aposta no rage, vertente do trap caracterizada por sonoridades eletrônicas intensas, para desenvolver seu estilo. Um de seus objetivos é contribuir para ampliar a presença do trap capixaba no cenário nacional.
Clipe SITDOWN! destaca cultura urbana e produção independente
O videoclipe reúne elementos associados ao universo do trap, como moda urbana, atitude e referências à cultura de rua.
As gravações exploram espaços de convivência da juventude, incluindo partidas de sinuca e encontros em ambientes noturnos. A proposta é aproximar a produção musical das experiências retratadas pelos artistas.
Outro destaque é o trabalho independente realizado pela MLKSDOES. Ao assumir todas as etapas de direção e edição, a equipe dá um novo passo na produção audiovisual autoral em Guaçuí.
A colaboração com o Rock Blues Pub também reforça a participação de espaços locais na realização de projetos culturais.
Com “SITDOWN!”, REUK e EoTH buscam ampliar a visibilidade de seus trabalhos e contribuir para a divulgação do trap produzido no Caparaó.
O lançamento também evidencia a participação de jovens artistas e produtores independentes na construção de uma cena musical que busca alcançar públicos além das fronteiras do Espírito Santo.
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