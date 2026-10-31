Ladrões invadem casas, furtam eletrônicos, roupas e botijões e acabam presos em Guaçuí

Dois homens suspeitos de participação em uma série de furtos a residências foram detidos pela Polícia Militar nesta sexta-feira (30), no bairro Lagoa, em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba. Durante a ação, um dos suspeitos tentou fugir e sacou um objeto semelhante a uma arma de fogo, que posteriormente foi identificado como um simulacro de pistola.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º Batalhão realizavam patrulhamento por meio da Equipe de Rondas Ostensivas e Reforço (ROR) quando um dos homens tentou escapar ao perceber a aproximação da viatura.

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Durante a tentativa de fuga, ele retirou da roupa um objeto semelhante a uma arma de fogo. Após ser alcançado pelos militares, foi constatado que se tratava de um simulacro de pistola.

O suspeito apresentava uma lesão na mão e precisou receber atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia.

O segundo homem foi identificado durante as diligências realizadas pelos policiais. Na ocorrência, foram apresentados relatos de três vítimas de furtos em residências. Entre os objetos levados estavam aparelhos eletrônicos, equipamentos, botijas de gás, roupas e outros pertences.

Imagens de câmeras de segurança e demais registros relacionados aos crimes também foram encaminhados à Polícia Civil para auxiliar nas investigações.

Os dois homens foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde ficaram à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.