Leandro e Leonardo terão cinebiografia; conheça atores escalados para interpretar a dupla
A produção será dirigida por Jayme Monjardim e as filmagens devem começar em novembro.
A história da dupla Leandro e Leonardo será adaptada para os cinemas. A produção será dirigida por Jayme Monjardim e as filmagens devem começar em novembro.
Eduardo Borelli e André Luiz Frambach são os atores escalados para dar vida à dupla em Leandro e Leonardo – Não Aprendi Dizer Adeus, que tem roteiro assinado por Péricles Barros e Letícia Wierzchowski.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O filme promete voltar ao passado e contar a história dos irmãos, ainda em Goianápolis, e a migração do trabalho deles do campo para a música. A produção acompanha o início e também o sucesso desta dupla que se tornou uma das maiores referências do sertanejo.
A morte de Leandro (1961-1998), devido à falência múltipla de órgãos decorrente de um tumor de Askin – um tipo de câncer raro e agressivo na região do tórax, também será abordada na cinebiografia. Assim como a carreira musical de Leonardo após a morte do irmão.
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