Lotofácil 3799: 2 apostas do mesmo estado acertam os números e levam bolada
O concurso 3799 da Lotofácil teve dois ganhadores na faixa principal.
Duas apostas do Paraná acertaram as 15 dezenas do concurso 3799, enquanto 12 jogos feitos no Espírito Santo faturaram prêmios com 14 acertos.
O concurso 3799 da Lotofácil teve dois ganhadores na faixa principal. O sorteio ocorreu nesta quarta-feira (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada aposta com 15 acertos recebeu R$ 510.861,35.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24 e 25. Os dois bilhetes vencedores foram registrados no Paraná, nas cidades de Curitiba e Itaipulândia.
Apostas capixabas premiadas
No Espírito Santo, 12 apostas acertaram 14 números e garantiram R$ 656,75 cada. Os jogos premiados foram registrados em Aracruz, Colatina, Conceição da Barra, Nova Venécia, Serra, Vila Velha e Vitória.
Aracruz teve duas apostas premiadas, feitas na Casa Lotérica Oriundi e na Lotérica Boa Sorte. Colatina registrou três jogos vencedores: um na Jerry Loteria, outro pela modalidade de canais eletrônicos e um na Lotérica Independência.
Também acertaram 14 dezenas apostas feitas na Casa Lotérica Fortuna, em Conceição da Barra; na Loteria Cidade Alta, em Nova Venécia; na Ligue Loteria e na Loteria Nova Almeida, na Serra; e na Loteria Cobilândia e Loterias da Fé, em Vila Velha.
Em Vitória, um bolão registrado na Pinte a Sorte também alcançou 14 acertos e recebeu R$ 656,75. Assim, o Espírito Santo terminou o concurso com 12 apostas premiadas nessa faixa.
Próximo sorteio
Para o próximo concurso, previsto para esta quinta-feira (8), a estimativa de prêmio é de R$ 6 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio é de R$ 2.356.809,44. A mesma quantia está acumulada para o concurso de final zero, de número 3800. Já o acumulado para o Sorteio Especial da Independência chegou a R$ 8.810.158,70.
Na Lotofácil, o apostador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
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