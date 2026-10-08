Lotofácil 3799: 2 apostas do mesmo estado acertam os números e levam bolada

Duas apostas do Paraná acertaram as 15 dezenas do concurso 3799, enquanto 12 jogos feitos no Espírito Santo faturaram prêmios com 14 acertos.

O concurso 3799 da Lotofácil teve dois ganhadores na faixa principal. O sorteio ocorreu nesta quarta-feira (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada aposta com 15 acertos recebeu R$ 510.861,35.

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As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24 e 25. Os dois bilhetes vencedores foram registrados no Paraná, nas cidades de Curitiba e Itaipulândia.

Apostas capixabas premiadas

No Espírito Santo, 12 apostas acertaram 14 números e garantiram R$ 656,75 cada. Os jogos premiados foram registrados em Aracruz, Colatina, Conceição da Barra, Nova Venécia, Serra, Vila Velha e Vitória.

Aracruz teve duas apostas premiadas, feitas na Casa Lotérica Oriundi e na Lotérica Boa Sorte. Colatina registrou três jogos vencedores: um na Jerry Loteria, outro pela modalidade de canais eletrônicos e um na Lotérica Independência.

Também acertaram 14 dezenas apostas feitas na Casa Lotérica Fortuna, em Conceição da Barra; na Loteria Cidade Alta, em Nova Venécia; na Ligue Loteria e na Loteria Nova Almeida, na Serra; e na Loteria Cobilândia e Loterias da Fé, em Vila Velha.

Em Vitória, um bolão registrado na Pinte a Sorte também alcançou 14 acertos e recebeu R$ 656,75. Assim, o Espírito Santo terminou o concurso com 12 apostas premiadas nessa faixa.

Próximo sorteio

Para o próximo concurso, previsto para esta quinta-feira (8), a estimativa de prêmio é de R$ 6 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio é de R$ 2.356.809,44. A mesma quantia está acumulada para o concurso de final zero, de número 3800. Já o acumulado para o Sorteio Especial da Independência chegou a R$ 8.810.158,70.

Na Lotofácil, o apostador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.